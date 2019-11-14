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下周前期天氣搶先看！　海鷗水氣+鋒面...北東「雨最多」時間點曝

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▲▼下周前期搶先看：冷空氣宣洩而下。（圖／翻攝自天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」）

▲下周前期搶先看，下周一北部、東部明顯轉為有雨。（圖／翻攝自天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」）

記者賴文萱／台北報導

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」指出，下周前期，西伯利亞冷高壓強勢南下，讓本周末晴朗溫暖的台灣，瞬間在下周一開始風雲變色。

由於海鷗颱風跟台灣東邊的高壓將暖濕的東南風帶來台灣附近，再加上冷空氣南下前的鋒面過境，會讓北部、東部明顯轉為有雨，尤其是東半部局部有強降雨的可能。

北部最低溫大概會降至16度左右，西半部風勢也會特別強勁，不過這次冷空氣影響時間其實不久，有效影響範圍只到北部東部，所以過了一兩天又會回暖，中南部則影響有限，些微有涼意。

請繼續往下閱讀...

▲▼利奇馬颱風,西南氣流,外圍環流,大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,豪雨。（圖／記者李毓康攝）

▲下周一起，鋒面通過台灣，再加上海鷗颱風提供水氣，北部、東半部不排除有局部大雨發生。（圖／記者李毓康攝）

氣象局預報員陳建安則表示，今天在東北季風水氣影響下，北部、東北部有小範圍降雨，但明天後就轉乾，各地大致維持多雲到晴天氣，僅東半部有零星短暫陣雨。不過明天清晨各地仍偏涼，低溫約16-21度，其中，中部以北空曠地區低溫可能下探15度。周五高溫回升，北台灣可來到25-27度，相較今天20-23度的高溫，約回升3~4度。

周末海鷗颱風外圍雲系水氣逐漸影響台灣，周六宜花東有局部短暫陣雨，北部雲量也會增多，到了周日，北部地區也可能轉為有局部短暫陣雨，中南部則維持多雲到晴。

氣溫方面，周末東北季風減弱，氣溫回升，各地低溫約19-24度，相較這幾天沒那麼涼，西半部高溫可回升至27-30度，東半部為26-28度。

▲▼海鷗颱風。（圖／中央氣象局）

▲受海鷗颱風帶來的水氣影響，周六起宜花東先轉為有局部短暫陣雨天氣。（圖／中央氣象局）

不過，下周一起，有道鋒面將通過台灣，緊接著東北季風南下，再加上海鷗颱風到南海後將提供水氣，屆時台灣天氣不穩，北部、東半部會有短暫陣雨，下周一、二是雨勢最明顯的時間點，不排除有局部大雨發生。

另外，新一波東北季風影響下，下周二將是預報最冷的時間點，北台灣整天偏涼，高溫僅20度上下，中部以北、東北部地區低溫約17度，沿海空曠地區可能下探15-16度，南部、花東低溫則為19-20度。

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