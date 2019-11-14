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18縣市吹10級強風「海鷗怎飛」？　彭啟明：有兩套劇本…曝變天時間

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天氣圖。（圖／typhoon2000）

▲各國模式最新模擬海鷗颱風、風神颱風未來路徑。（圖／點圖可放大／typhoon2000）

記者陳俊宏／台北報導

輕度颱風海鷗未來動向，天氣風險公司總經理彭啟明表示，目前預測有兩套劇本，這兩個走向都會遇到東北風，外圍水氣預期周日（17日）開始，逐漸北上接近到台灣附近；下周一（18日）東北風增強，南邊水氣加上東北風的交互作用是如何有待觀察。

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

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氣象局今天（14日）清晨對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

氣象局預報員李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，這波東北季風的水氣比較少，今僅北部、東北部有些局部降雨，花蓮、台東則為較零星的降雨，其他地區為多雲到晴。

▼海鷗颱風緩慢增強中。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

李孟軒說，這波東北季風影響到周五（15日），屆時水氣更少，僅東半部有零星降雨；周末東北季風減弱，早晚溫差比較大，北部高溫回升至約28到30度，降雨以東半部為主。

李孟軒指出，下周一鋒面通過加上東北季風增強，東北季風影響至周三，預估水氣會比這波多、比較濕涼，雨區在迎風面北部、東半部，北部低溫約16、17度，和這周差不多，主要是高溫會下降，周二估約20到22度比較冷；至於中南部高溫約27到29度，低溫約18、19度。

李孟軒表示，海鷗颱風未來幾天強度會緩慢增強，但仍是輕颱等級，這幾天比較緩慢朝菲律賓移動，碰到陸地後減弱，預估會通過菲律賓；水氣從周末開始有機會帶上來台灣，但有多少還要再觀察。

▼各國最新預測海鷗未來動向。（圖／點圖可放大／NCDR）

海鷗颱風。（圖／NCDR）

彭啟明在臉書說，海鷗的發展條件及結構不佳，仍持續滯留發展中，預期仍會發展增強，由於導引氣流也不明顯，目前預測有兩套劇本，多數可能是周末期間通過呂宋島，往南海方向移動；另外，是在往台灣東部海面北上。

彭啟明指出，這兩種走向都會遇到東北風，外圍水氣預期周日開始，逐漸北上接近到台灣附近，東半部到恆春半島周日白天開始降雨機率會提高；周日晚間則是配合東北風，迎風面的北部較陰沉有雨。

彭啟明表示，下周一則是東北風再增強，新的一波冷高壓大陸東岸南下，前緣的鋒面通過台灣附近，南邊水氣加上東北風的交互作用是如何有待觀察；目前預測影響很劇烈的情境不高，但可能還是在北部、東北部較為陰沉有陣雨，要稍微留意後續發展變化。

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