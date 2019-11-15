懶人包／國民黨不分區名單＝自殺聲明？　吳敦義24小時髮夾彎一次看

▲吳敦義、謝龍介、葉毓蘭、吳斯懷、邱毅、車宜靜。（合成圖／ETtoday資料照、讀者提供）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨不分區立委名單12日晚間曝光，國民黨主席吳敦義排在第8位，引起黨內青壯派反彈，13日更動後改成第10位，不過仍讓基層無法接受，因此，他決定15日下午兩點召開臨時中常會再討論。據黨內人士透露，吳敦義將退居到第14名。

國民黨不分區立委名單曝光後，吳敦義粉專不僅被韓粉「出征」。藍營人士憂心，原先樂觀預估安全名單上看約15席，但這次名單上的人選並無太大亮點，且政治組似乎多過於專業組，恐會流失許多政黨票，不分區席次下修約12席。

▲國民黨台南市第一選區立委參選人蔡育輝不滿不分區立委名單，真的跳海了。（圖／記者林悅翻攝）

國民黨台北市議員羅智強、中常委徐弘庭，以及國民黨台北市議員游淑慧13日晚間到黨部前靜坐，對不分區立委名單表達抗議。對於黨內青壯派靜坐抗議，吳敦義14日一早9點半左右親自到現場勸他們離開。吳敦義說，「黨主席過去都是選總統的，但我認為，總統有更合適的人，我就不要去選嘛！如果以我的資歷，我選總統有過分嗎？沒有！」

▲羅智強與黨內人士發起靜坐，表達對不分區立委名單的不滿 。（圖／翻攝羅智強臉書）

羅智強向吳敦義說「我建議主席把自己的次序能夠往不分區邊緣調…」吳敦義聽了直搖頭說「已經不可能了！因為中常會已經通過，我不能自作聰明，你了解嗎？我本來是準備排第八的，我以前就講過，我會七、八、九嘛！而且兩位黨副主席，因外界觀感只能排入一位，這也都做到了，但我又把自己排到第十名」。

▲吳敦義慰問黨中央外抗議不分區名單中的黨員。（圖／記者屠惠剛攝）

羅智強隨後也透過臉書表示，這份名單若確定，不啻是「國民黨的自殺聲明」，因為，這一份名單不但會讓國民黨的不分區立委掉2至4席，對國民黨的總統大選、區域立委選舉帶來負面衝撃，「韓國瑜選情已備極艱辛，黨高層豈能趁著前方吃緊，而在後方緊吃？」

面對黨內人士的反彈，吳敦義原本14日上午強硬表態「不可能」再更改立委名單，到了下午受訪改口，會將自己的順序往下調整，上一回是中常會決定，所以要改變順序也要經過中常會討論，「再往下調整」15日就會知道了。

據黨內人士表示，吳敦義不排除調整不分區名單中自己的排序，是因為這兩天黨內對不分區名單的反彈極大，而黨主席列入不分區也是史上第一次，連2016年國民黨選情不佳時都未有如此大的反彈，可見此份不分區名單已重創吳敦義領導威信。

▲不分區名單出來後，吳敦義因挨轟，抱著支持者落淚 。（圖／記者羅婉庭攝）

該人士也提到，此份不分區名單出爐後，讓很多基層支持者都感到非常詫異，質疑黨主席自列安全名單是否代表對國民黨選情沒把握，更何況名單中，除了有令人質疑兩岸立場的退將吳斯懷、前立委邱毅，還有許多連名字都叫不出來的人。

另外，該人士指出，排除黨內青年代表也讓黨內青壯年世代十分反彈，更不排除串連更大行動，顯現全黨上下對於整份名單都存在極大的疑慮及反彈。

其他人也看了這些...

►不分區第十擬調整至安全邊緣 吳敦義搶先爆：我的順序會往下調

►國民黨不分區名單吳敦義「謀私」 羅智強：注定不可能當選院長

►見國民黨不分區名單 王鴻薇：到底我們要怎麼拉票？



更多熱門新聞...

►向郭柯示好？若不滿國民黨不分區名單…張善政：還有民眾黨可以投

►不分區名單衝擊韓國瑜選情 羅智強：國民黨的自殺聲明

►青壯派面諫改排不分區邊緣 吳敦義暴走脫口：以我的資歷選總統有過分嗎

►白白胖胖也是一種美