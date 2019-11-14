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中環「和你lunch」　男罵示威者被打「滿臉血」...大批防暴警到場！

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▲中環發生「私了」事件後，大批防暴警到場。（圖／香港01授權提供，下同）

▲中環發生「私了」事件後，大批防暴警到場。（圖／香港01授權提供，下同）

本報訊

網民連續4日發起堵塞本港各區道路，《香港01》將直擊各區情況。

今早有示威者堵塞紅隧九龍入口，並佔據連接紅磡港鐵站和理大天橋。另外在港島，香港大學外一段般含道被示威者佔據；現時在港大、理大、城大、浸大校外均有道路被示威者以雜物堵塞。

至中午，中環、太古示威者佔據道路，中環德輔道中、干諾道中以及太古英皇道均被佔路。

【14:59】中環警方截查一名白衣少年，翻查該少年物件，該少年疑帶有玻璃樽和油。警方期間一度向記者舉起胡椒噴霧，示意記者不要走近。

【14:56】中環警方呼籲在場人士遠離警方封鎖線

【14:42】又一城多個大門被封上圍板

▲中環發生「私了」事件後，大批防暴警到場。（圖／香港01授權提供，下同）

【14:41】 理大示威者已全堵塞暢運道來回行車線，有消防員到達現場；示威者以鐵欄在暢運道設路障，他們亦在行人路掘磚，並在馬路上鋪設「磚陣」堵塞，目前來回行車線無法行駛。

【14:35】中環剛才發生私事件後，至了少3架警車到場，多名防暴警員到場。

【14:14】有示威者以雜物、路牌堵塞皇后大道，有附近上班、身穿西裝的人士感到不滿，自行移開路障。

【14:09】太古車路上已無示威者，剛才掘磚的一眾青年突然高呼「走啦，聽日再嚟過！」大部分人散去

【14:06】 中環早前有示威者以垃圾桶堵路，部分垃圾遍佈地上。有市民目擊到，一名身穿白色背心的中年男子於垃圾堆中，翻出幾十盒已過期的三文治，放進自己的紅白藍膠袋，再以手推車推走。

【14:01】中環有數人「快閃」於皇后大道中以雪榚筒、膠帶堵路。

【14:00】太古聚集人士仍沒有離開英皇道，最少有過百人仍站在車路上，而龍頭在英皇道與康山道交界

【13:58】 聚集人士仍沒有離開英皇道，最少有過百人仍站在車路上，而龍頭在英皇道與康山道交界

▲中環發生「私了」事件後，大批防暴警到場。（圖／香港01授權提供，下同）

【13:58】

參與太古「和你lunch」的溫先生稱自己在附近工作，不介意犧牲午餐時間參加集會，因對暴政、警暴不滿。他認為政府應成立獨立調查委員會，但坦言現時才成立也已太遲，「實彈都開咗幾次，被自殺都咁多個人，但就算遲都要做！」他認為解散警隊是有必要，他指警隊執法不合人權，又不受法律制裁，例如近日強闖中大校園，事後嘗試合理化事件，「但係中大校長、副校長同警方高層傾，都無辦法傾到，警隊已經控制唔到前線警員，市民唔明白點解警察可以唔使負責任！」

有傳政府正考慮宵禁，中央亦或收緊對港政策，他認為「無得擔心」，他又認為宵禁對平息局勢並無幫助，「依家都同宵禁差唔多啦，港鐵咁早收車！宵禁只會令到警察更加暴力！」

另外，慈幼英文學校學生Jacky稱，他家住東區，見到網上宣傳這個活動，故前來參加，他稱自己正值考試期，來年也要考公開試，但也希望盡一分力發聲，「如果無未來又點讀書？」

▲中環發生「私了」事件後，大批防暴警到場。（圖／香港01授權提供，下同）

他最不滿警察濫權、濫捕的問題，指自己有不少朋友在受傷及被捕，「個感受已經超過傷心悲痛，本身個社會咁繁榮，但呢件事觸發政府變得咁極權，我都唔知點形容。」被問到他希望政府如何做，他直言已未必需要政府回應所有訴求，他只希望政府改革警隊、解散警隊，「我唔想警察再傷人，點解被捕嘅人又大叫自己個名同身分證號碼，咁就係因為佢哋都好擔心自己會被消失，被不人道對待！」

他續指，周一被槍傷的周姓男子是他同學的哥哥，他感激及欣賞校方發聲明譴責警方，形容在當前時勢下十分難得，也感激校方尊重同學表達意見，及以罷考等方式表達訴求。

【13:43】中環干諾道中有示威者指IFC對出有警車，大部分人退回畢打街，並呼籲「學生走先」。

【13:29】太古英皇道有示威者破壞交通燈，另有示威者向西灣河方向行。

【13:27】 中環干諾道中示威者拆開垃圾袋，並將垃圾倒出作路障，現場滿佈食物殘渣、廢紙等。

▲中環發生「私了」事件後，大批防暴警到場。（圖／香港01授權提供，下同）

【13:19】太古過百名示威者以膠欄、雪糕筒、磚頭等阻塞英皇道。另一批人站在華蘭路車路上，英皇道的示威者呼籲華蘭路的人行出英皇道。

【13:11】中環數百人繼續沿干諾道中，向上環方向進發，並以垃圾桶、磚頭，以及雪糕筒等堵塞干諾道中行車隧道。

【13:08】太古示威者走出太古城道，並打算走出英皇道。

【13:00】 理大校外柯士甸道近聖瑪利書院的防暴警察，用燈柱及小巴站拉起封鎖線，並持續在該位置戒備。

【12:56】中環示威人士不斷高呼「支持中大，永不言敗」，估計現場至少逾百名示威者。

【12:53】中環示威者由干諾道中推來數個垃圾桶作路障，堵塞干諾道中西行線及轉入畢打街路口，並搬出垃圾桶中的垃圾，現場傳出臭味。

▲中環發生「私了」事件後，大批防暴警到場。（圖／香港01授權提供，下同）

【12:46】太古公園聚集人士高呼口號，包括「解散警隊，刻不容援」、「沒有暴徒，只有暴政」等。

【12:41】 中環於德輔道中及畢打街十字路口聚集的市民中，有人以雪糕筒、磚頭等作路障，德輔道中車輛要調頭離開。

【12:36】中環德輔道中聚集的人士走出畢打街及德輔道中十字路口，大部分人戴上口罩，舉起手掌開5隻手指，並高呼口號。

▲中環發生「私了」事件後，大批防暴警到場。（圖／香港01授權提供，下同）

【12:35】在中環，地產建設商會主席梁志堅路過現場，以手掌阻擋鏡頭，未有接受訪問。

【12:34】在太古港島東中心對開空地開始有戴上口罩的人士聚集，以穿上西裝的人士為主。

【12:29】中環德輔道中有人於行人路上高呼「光復香港、時代革命」，但暫時未有走出馬路。

【12:04】有私家車同樣卻駛入暢運道，雖然能向前通過，但車窗則被示威者所投擲的磚塊所擊碎； 有示威者表示，有5名警員從懲教署車輛下車，有人質疑為為「特務警員」。

【12:00】 理大外有的士欲駛進暢運道往紅館行車線，示威者隨即向馬路投擲碎磚頭及鐵枝等，該的士迅即駛離。

▲中環發生「私了」事件後，大批防暴警到場。（圖／香港01授權提供，下同）

【11:49】 在理大校外，有示威者以盆栽等堵塞暢運道往柯士甸道方向，有旅遊巴士機下車移開雜物，並上車駛走，目前該道車輛仍可通過，但往紅磡站方向已被堵塞。

【11:24】在理大，示威者一度從校園內，向柯士甸道往紅磡港鐵站的暢運道投擲磚頭、盤栽，當時路面依然有行人及車輛，現時往紅磡港鐵站的行車線被雜物堵塞。

【11:10】在理大，現時示威者在校內繼續以雜物堵塞多個入口。

【10:43】黑衣人從浸大走出窩打老道重組路障後離開，過程約十分鐘。

【10:35】九龍塘金城道及聯合道交界亦被傘陣和雜物堵住。有市民稱趕時間，需前往浸會醫院，數名黑衣人建議她從後方繞過浸會大學道通往醫院。

【10:29】在浸大校外的聯合道，示威者用水馬築起兩度高牆，近九龍塘一邊有狹窄空隙通過，近樂富一面則需踏上鐵梯才能繞過水馬。有居住深水埗的市民要前往新蒲崗返工，但因地鐵擠塞改步行上班，惟行至九龍塘聯合道再遇示威築前高牆無法前行，無奈地折返。另外，在浸大外的窩打老道，示威者以大量雜物堵塞馬路。

▲中環發生「私了」事件後，大批防暴警到場。（圖／香港01授權提供，下同）

【10:14】 在理大近漆咸道南、柯士甸道，防暴警察及速龍小隊再次部署在嘉諾撒聖瑪利書院外位置。

【09:46】油麻地彌敦道創興銀行被人打爆玻璃及塗鴉。

【09:15】在理大校園內，有示威者敲碎一幢大樓門，並進入大樓。

【09:01】在港大東閘外般含道，有市民自發將路上部份雜物搬走。港大理學院院長艾宏思及市民曾自發清理般咸道的路障，但學生事務長梁若芊勸阻，指應交給政府處理，部份人停止清理雜物。及後示威者再度把磚頭拋回般咸道路面。

【08:53】防暴警察在柯士甸道近嘉諾撒聖瑪利書院的漆咸道南附近舉黑旗，並向理大校園方向最少已發兩枚催淚彈。目前，防暴警察已退守較後位置。附近道路仍有車輛行駛。另外，示威者現時在理大校內以大量雜物堵塞校內道路。

【08:49】在九龍塘城大外歌和老街，示威者以大量路磚阻塞道路，現場一個消防水龍頭不斷有水流出。

▲中環發生「私了」事件後，大批防暴警到場。（圖／香港01授權提供，下同）

【08:45】在紅磡，示威者依然堵塞紅隧九龍入口來回線，並以雜物阻塞多個理大校園入口。理大對出漆咸道南位置剛才被警方施放多枚催淚彈，現時不少示威者在校園內戒備，監視外圍情況。

【08:11】警方從漆咸道南向理大校園內放催淚彈驅散示威者。

【08:05】港大首席副校長王于漸勸學生拿走設置的傘陣，稱會加長警方逗留的時間，現場有學生問「用啲遮再遮住啲遮得唔得？」

【08:00】理學院院長艾宏思接受訪問時表示，擔心中大日前與警方衝突情況在港大重演，表示警方想清走路障，而示威者暫時無意攻擊警方。

▲中環發生「私了」事件後，大批防暴警到場。（圖／香港01授權提供，下同）

【07:53】港大首席副校長王于漸、學生事務長梁若芊、理學院院長艾宏思等在港大般含道東閘視察情況，有高層勸學生不要走到馬路，強調若學生不動用武力，警方應不會還擊。

【07:45】在港大，示威者以雜物阻塞港大般含道入口（東閘），出入人士需繞道而行。

【07:41】 九龍塘窩打老道部份路段及聯和道的路障仍未完全清除，聯和道的傘陣仍在，有途經市民形容猶如參與障礙賽。

【07:32】港大有教員到場，要求學生清走路面的釘，學生清走後隨即離開。

▲中環發生「私了」事件後，大批防暴警到場。（圖／香港01授權提供，下同）

【07:21】港大外般含道有現場學生稱校方於擔心警方會於清場時使用武力，擔心警方派員進入校園，要求校方承諾於警方在行動時不使用實彈，但校方稱警方行動不須向校方報告。

【07:13】 港大般咸道上，有外籍人士自發拾起地上面帶鐵釘的自製障礙物

【07:10】港大外路障至般咸道一帶。現時校方代表在場與學生對話，指理解學生精神疲累，不希望學生出事，希望學生先撤走。校方稱，警方希望清理般咸道的路障，若學生未有向警方有任何行動，相信警方不會使用任何武力。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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ET快訊
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