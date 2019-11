《環球時報》推特發文：香港週末實施宵禁　半小時後...刪文

▲環球時報爆料香港將實施宵禁。(圖/翻攝推特Global Times)

記者曾俊豪/台北報導

香港局勢自周一起急劇升溫,特首林鄭月娥13日晚突然急召眾司局長上禮賓府,據港媒報導,緊急會議上曾商討實施宵禁令,進一步壓縮上街示威者的人數,讓防暴警更易執法。而大陸《環球時報》稍早在推特發文,「消息來源透露,香港政府將宣布週末實施宵禁。」

《環球時報》是人民日報旗下媒體,立場偏左,此次發文,是透過《環球時報》推特帳號,文中提到,「 HKSAR is expected to announce curfew for weekend: sources」(消息來源透露,港府打算宣布週末實施宵禁)。

▲環球時報「港府將實施宵禁」文章已被刪除。(圖/翻攝推特Global Times)

該文是在下午3時15分上線,不過,然而,當記者在下午4時再次點開網址時,卻顯示該文章已經不存在,顯示發文已被環球時報刪除。環球時報官方推特顯示,帳號有158萬跟隨者,而在記者截圖時,顯示文章已經被轉發71次,並有47個喜歡。

事實上,林鄭月娥13日晚間已急召司局長開緊急會議,外傳可能商討過「警方提升武力」及「取消區議會選舉」兩招。據了解,若港府實施宵禁令,不需要動用緊急法,甚至不需要重新立法。特首只要為了公共秩序有需要,便可根據《公安條例》第 31 條,藉宵禁令指示每位人士在指明地區及時間留在戶內,並持續生效。任何人違反宵禁令規定即屬違法,一經定罪可監禁兩年。

▲香港示威行動急劇升溫。(圖/路透社)