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《環球時報》推特發文：香港週末實施宵禁　半小時後...刪文

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▲▼環球時報推特帳號。（圖／翻攝推特）

▲環球時報爆料香港將實施宵禁。（圖／翻攝推特Global Times）

記者曾俊豪／台北報導

香港局勢自周一起急劇升溫，特首林鄭月娥13日晚突然急召眾司局長上禮賓府，據港媒報導，緊急會議上曾商討實施宵禁令，進一步壓縮上街示威者的人數，讓防暴警更易執法。而大陸《環球時報》稍早在推特發文，「消息來源透露，香港政府將宣布週末實施宵禁。」

《環球時報》是人民日報旗下媒體，立場偏左，此次發文，是透過《環球時報》推特帳號，文中提到，「 HKSAR is expected to announce curfew for weekend: sources」（消息來源透露，港府打算宣布週末實施宵禁）。

▲▼環球時報發推後刪文。（圖／記者曾俊豪攝）

▲環球時報「港府將實施宵禁」文章已被刪除。（圖／翻攝推特Global Times）

該文是在下午3時15分上線，不過，然而，當記者在下午4時再次點開網址時，卻顯示該文章已經不存在，顯示發文已被環球時報刪除。環球時報官方推特顯示，帳號有158萬跟隨者，而在記者截圖時，顯示文章已經被轉發71次，並有47個喜歡。

事實上，林鄭月娥13日晚間已急召司局長開緊急會議，外傳可能商討過「警方提升武力」及「取消區議會選舉」兩招。據了解，若港府實施宵禁令，不需要動用緊急法，甚至不需要重新立法。特首只要為了公共秩序有需要，便可根據《公安條例》第 31 條，藉宵禁令指示每位人士在指明地區及時間留在戶內，並持續生效。任何人違反宵禁令規定即屬違法，一經定罪可監禁兩年。

▲香港中文大學持續抗爭中，現場用雨傘、磚塊等設立路障，防止警方攻入中大校園內。（圖／路透社）

▲香港示威行動急劇升溫。（圖／路透社）

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