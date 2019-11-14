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宋楚瑜：香港的一國兩制模式　對台灣沒有任何吸引力

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▲▼ 宋楚瑜、余湘及于美人前往國父紀念館獻花 。（圖／記者張一中攝）

▲宋楚瑜、余湘及于美人前往國父紀念館獻花 。（圖／記者張一中攝）

記者林銘翰／台北報導

親民黨總統參選人宋楚瑜14日表示，香港的一國兩制對台灣沒有任何的吸引力，「馬照跑、舞照跳」，台灣有台灣的需要，更重提13日於參選記者會上「票照投、錢照賺、網照上、禱告照作、菩薩照拜，總統照罵」的主張。

宋楚瑜13日上午宣布第5度角逐總統大選，副手由「廣告之母」之稱的前聯廣董事長余湘擔任，並由知名主持人于美人扛發言人一職。三人14日上午在親民黨秘書長李鴻鈞與立委周陳秀霞等人的陪同下，前往國父紀念館向國父孫中山銅像獻花致敬，並於會後接受聯訪。

▲▼ 宋楚瑜、余湘前往國父紀念館獻花 。（圖／記者張一中攝）

▲宋楚瑜、余湘前往國父紀念館獻花 。（圖／記者張一中攝）

宋楚瑜表示，尊重、確保台灣的自由民主制度，這是大家的共同心聲，自由民主是所有台灣鄉親的DNA，所以台灣不會放棄自由民主的價值。他指出，台灣走過從戒嚴時代到改革開放的時代，這是一條漫長的路程，「今天香港發生的事我以前都親眼看過」，當時也是前總統蔣經國派他與民進黨的示威發動者坐下來談如何解決問題，包括廢除萬年國會、落實全民直選總統副總統。

宋楚瑜呼籲，香港也可以學學台灣，當局應該坐下來找幾位領導幹部多多交流，這才是大家真正期盼的民主方式。他也提到，老子曾說「天地不仁，以萬物為芻狗」，希望政治人物不要「政治不仁，以百姓為芻狗」。

宋楚瑜表示，他為台灣自由民主感到自豪，決定要為中華民國再寫下新的一頁。他說，自己到這年齡唯一的遺憾，就是台灣還在被藍綠情緒勒索，讓他感到非常難為，選舉應該要開開心心、像開嘉年華，讓大家選擇不同顏色，看誰的能力、政見好，能為台灣打造共同目標。

▲▼ 宋楚瑜、余湘前往國父紀念館獻花 。（圖／記者張一中攝）

▲宋楚瑜、余湘接受聯訪。（圖／記者張一中攝）

余湘則表示，自己從來都沒有想要涉入政壇，主要是被宋楚瑜提出的十大政見所說服，她希望讓大家看得到這十大政見，所以接下來只會談政見，不會有批評辱罵或攻擊。她強調，自己會用人民的聲音講話，而非政治的語言。

不過于美人過去曾替前總統陳水扁助選，普遍認為政治傾向較偏綠，外界也好奇為何如今卻宋楚瑜競選團隊。于美人則解釋，台灣是一個民主的社會，沒有必要對自己的政治取向感到害怕，她希望台灣打破這種掙脫與綑綁，也希望藉由宋楚瑜五彩繽紛、七彩奪目的小黨政治在今年選舉可以有一些改變，這也是宋楚瑜「六出祁山」再戰的意義。

于美人也提到，昨天還接到時代力量立委黃國昌的簡訊，表示「羨慕親民黨可以找到于美人這樣的發言人」，希望小黨可以一起加油。

話鋒一轉，于美人轉向宋楚瑜詢問是否要跟大家說一下對一國兩制的看法？宋楚瑜則表示，香港的一國兩制對台灣沒有任何的吸引力，「馬照跑、舞照跳」，台灣有台灣的需要，更重提13日於參選記者會上「票照投、錢照賺、網照上、禱告照作、菩薩照拜，總統照罵」的主張，強調這就是台灣社會的可貴。

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