伊朗鎮壓反政府示威　外交部：旅遊警示紅燈、5台灣僑民平安

▲伊朗示威。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

伊朗近日爆發全國性反政府示威，安全部隊以強硬手段鎮壓，引發國際關注。外交部發言人蕭光偉今（13日）表示，已針對伊朗更新旅遊警示，提醒旅伊國人、僑胞提高警覺，目前在伊朗的5名台灣人平安，外交部密切注意當地情勢，並採取必要措施。

伊朗國內反政府示威持續升溫、局勢日益動盪，美國政府已要求在伊朗境內的美國公民立即撤離。美國虛擬駐伊朗大使館發布安全警示，呼籲美國公民「立刻離開伊朗」。根據時代雜誌（TIME）12日報導，伊朗安全部隊造成的示威者死亡數可能已達數千人。

外交部發言人蕭光偉今天在外交部例行記者會回應媒體，他表示，目前密切關注伊朗情勢，與我國兼轄伊朗業務的駐杜拜辦事處保持密切聯繫。上週就已經更新領務局伊朗旅遊警示，當地發生大規模抗議事件，衝突未見平息，提醒旅伊國人、僑胞提高警覺、注意自身安全。

蕭光偉表示，持續透過僑民聯繫網絡與當地台灣人保持聯繫，目前在伊朗的5名台灣人一切平安。蕭說明，駐杜拜辦事處將依照相關緊急應變計畫進行應處，做好保護僑民的工作。外交部持續密切關注當地情勢發展，並依據實際情況滾動式調整旅遊警示等，並採取必要措施。