房市名人操縱股價誘投資人「衝啊」　不法獲利近7千萬遭起訴

▲房市名人李杰操縱5肩上市上櫃公司股價，不法獲利近7千萬元，檢方偵結依違反證交法起訴。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

曾以筆名「月風」出書討論股票投資、理財房市的名人李杰，遭指控涉嫌與女友共13人透過臉書、LINE社群鼓吹投資者買進、賣出股票時間，並暗中操縱5家股票上市上櫃公司股價，不法獲利近7千萬元，桃園檢方指揮警調於前年底搜索，14日偵結依違反證交法將李杰等13人提起公訴。

檢調調查，34歲的李杰為富豪國際創業投資公司負責人，擁有多達8萬成員臉書社團「富豪居」創立人，李涉嫌在股市牟取暴利，塑造擅於房市與股市投資理財形象，與女友、友人共13人，從2016年3月至隔年1月間，操縱5家股票上市上櫃公司，誘使會員跟進買進或賣出，趁股票上漲後高價賣出，藉此謀牟取暴利。

檢方查出，李為精準掌控成員下單買賣時間，於結算損益成立「公桶」制度，由李在內13人各出資數十萬至數百萬元，共同集資近2700萬元作為下單買賣股票之用，李再以富豪居臉書影響力與上櫃公司股票成本低、易於操縱等特性，挑選股價較低價上市公司，連續高價買進、低價賣出，藉此沖洗買賣方式，在臉書、LINE群組中張貼股票訊息，以此操縱股價交易活絡假象，以取信為投資人。

檢方指出，李用類似手法操作其他4家股票上櫃公司，在社團PO文稱「一張不賣，自有奇蹟！」、「一張不賣，奇蹟自來，市場就是真理！」慫恿投資者繼續持股維持高價，出售前再發文說「衝啊！恭喜大家，一張不留喔！」要成員大量出售持股。

檢調調查後，根據中華民國證券櫃台買賣中心與台灣證券交易所公司分析意見、交易資料等，估計李杰等人非法操縱5家公司股價，不法所得約6950餘萬元，檢方偵結依違反證券交易法等罪嫌將李杰等13人提起公訴。

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