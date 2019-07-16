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港媒：陸首艘國產航母「未完成」海試　十一國慶閱兵確定缺席

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▲▼軍迷拍下國產航母最新動向。（圖／翻攝自河東三叔微博）

▲有軍迷6月時拍下國產航母最新動向。（圖／翻攝自河東三叔微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

先前有不少軍迷認為，大陸首艘自製的航空母艦很可能在今年10月1日前成軍，並出席中華人民共和國成立70週年的相關閱兵活動。不過根據軍方消息指出，這艘航母因為尚未完成海上試航，所以沒有被列在十一慶典的清單上；另外，它很有可能在今年年底前才可達到初始作戰能力，然後正式進入海軍服役。

據香港《南華早報》報導，雖然解放軍還沒有發表任何關於十一國慶閱兵的聲明，不過消息人士透露，大陸首艘國產航母確定不會出席此次慶典，「我對這樣的結果感到失望，但它真的沒有被列在國慶慶典的武器清單上。」他接著說，「國產航母還需要完成一系列艱苦而全面的測試，這是它現階段最重要的課題。」

▲▼軍迷拍下國產航母最新動向。（圖／翻攝自河東三叔微博）

大陸海軍專家李杰表示，中共中央軍事委員會（CMC）近期為了重點軍事裝備的測試，訂定更嚴格的標準。「CMC要求所有新式武器必須通過一系列嚴格的測試和試驗，不允許為了報捷報而快速敷衍通過，所以也沒有硬性規定這些武器一定要在某個日期內完成。」

▼大陸首艘國產航母。（圖／CFP）

▲▼ 中國航母。（圖／CFP）

陸媒曾指，國產航母5月底上午完成第6次海試，返回大連造船廠碼頭，期間進行了首次艦載機起降試驗；即便如此，這艘戰艦仍未達到「初始作運行與作戰能力」的要求。李杰分析，「有些電子戰系統和設備在測試過程中進行了升級，但即使是現在，也沒有人敢說這是一個真正的戰鬥裝備。」

大陸國防部發言人任國強曾表示，航母正在按計劃開展各項試驗，目前各項工作順利推進；至於服役時間，需要根據它的建造進展和試驗情況綜合確定。

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