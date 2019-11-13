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19歲男結交13歲國中女　第一次見面就「吹樂器」…女父提告不和解

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▲桃園市袁姓男子去年在網路遊戲上認識13歲少女，約少女在社區幽會，短短1個月就發生3次性行為，少女父親察覺後提告且拒絕和解。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲桃園市袁姓男子去年在網路遊戲上認識13歲少女，短短1個月就發生3次性行為，少女父親察覺後提告且拒絕和解。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市袁姓男子前年底在網路遊戲中認識年僅13歲國中少女，透過通訊軟體聊天沒幾次就發展為男女朋友，袁男約少女在住家社區中庭見面幽會，袁忍不住情慾請少女為其口交，短短1個月發生3次，少女父親從手機察覺女兒遭性侵提告，袁男事後提出30至40萬元希望和解，但為少女父親拒絕，地院法官審理後依3個對未滿14歲少女性交罪判處2年6個月有期徒刑。

檢警調查，19歲的袁姓男子自2017年12月至2018年1月間，與少女在社區中庭、超商旁幽會，在未違反少女意願下，要求為他口交或打手槍等方式發生性行為，少女父親察覺少女突然早出晚歸，手機不時傳來陌生人曖昧簡訊才驚覺有異，追問下少女才坦承有男友且有發生親密行為。

檢警查出，袁男辯稱在網路遊戲認識少女，2人發展成為男女朋友關係，才私下邀約外出至社區幽會，在兩情相悅下發生親密關係：法官認為，袁男在少女同意下性交，與一般透過網路認識少女引誘外出發生性行為者不同，本案查無以利誘或情緒壓迫方式影響被害人意思，審理階段袁均坦承犯案，且主動配合調查，也希望和少女父親達成和解，犯後態度尚佳。

袁事後表示願意提出30至40萬元和解金，但因少女父親不同意和解，袁事後積極填補其行為所造成損害，法官審理後依3個對未滿14歲女子性交罪，判處有期徒刑2年6個月。

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