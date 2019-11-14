郭董親民黨、民眾黨雙邊押寶？　宋楚瑜：願將郭家軍納入服務團隊

▲宋楚瑜、余湘及于美人前往國父紀念館獻花 。（圖／記者張一中攝）



記者林銘翰／台北報導

親民黨主席宋楚瑜13日上午宣布第5度角逐總統大選，關於親民黨與鴻海集團創辦人郭台銘合作的議題也浮上檯面，宋楚瑜14日受訪時表示，在幾個方向不只會跟郭台銘合作，也願意跟其他社會菁英交換意見。不過外傳永齡基金會執行長劉宥彤及副執行長蔡沁瑜可望列入親民黨不分區第一、二名，宋楚瑜則表示目前尚在商量當中，還沒有做出最後定案。

宋楚瑜13日上午宣布第5度角逐總統大選，副手由「廣告之母」之稱的前聯廣董事長余湘擔任，並由知名主持人于美人扛發言人一職。三人14日上午在親民黨秘書長李鴻鈞與立委周陳秀霞等人的陪同下，前往國父紀念館向國父孫中山銅像獻花致敬，並於會後接受聯訪。

▲宋楚瑜、余湘接受聯訪。（圖／記者張一中攝）



宋楚瑜表示，在幾個方向不只會跟郭台銘合作，也願意與其他社會菁英交換意見。對於郭台銘先前提出要發展經濟，以及0到6歲新生兒國家養的政策，這些都會納入他的十大政見當中。同時他也認為，國民義務教育不是要向上繼續增加，反而應該重視技職教育，幼兒教育也要納入國民義務教育裡面，幫助新進入職場的年輕父母解決問題。

有關外傳劉宥彤及蔡沁瑜有望名列親民黨不分區第一、二名，宋楚瑜表示目前還在商量當中，還沒有做出最後定案，親民黨會網羅各方面的才俊，只要願意為台灣全民好好服務，親民黨都希望網羅社會中的精英共同一起打拚。

▲宋楚瑜、余湘前往國父紀念館獻花 。（圖／記者張一中攝）



不過郭台銘同時也與台灣民眾黨主席柯文哲共同推薦「郭家軍」李縉穎參選新北市第十選區（土城、三峽）立委，引來郭台銘同時押寶親民黨與民眾黨的質疑，對此宋楚瑜認為每一個人都可以把他們認為的菁英推薦給各黨各派，就看各黨派怎麼處理，不過親民黨非常有誠意，願意把郭台銘推薦的名單納入服務團隊。

宋楚瑜認為，選舉不全靠資源，所謂「資源第一」的理論將來在台灣將越來越走不出去，選舉要靠人心及人民支持，不只要追求勝選，且要選能勝任的人，特別是當台灣面臨重大挑戰的時候，需要一個有經驗、有國際觀、有包容氣度的非常格局之人，有非常格局的人必須有非常胸懷，將全國菁英一起組成一個聯合團隊，親民黨執政後也會網羅所有治國英才，為台灣人民認真打拼。

其他人也看了這些

►全文／宋楚瑜的「終局之戰」：我準備了44年 期待扮演獨孤求敗

►全文／「當時我還勸宋楚瑜不要選」 余湘：我們是台灣人也是中國人

►宋楚瑜：親民黨不分區名單會有郭台銘的影子

更多熱門新聞...

►「含淚投票是自虐行為」 宋楚瑜籲：別陷於藍綠情緒勒索之下

►「郭台銘退選讓我輾轉難眠」 宋楚瑜：9月17日動念參選總統

►宋楚瑜力推修法 「政黨票得票門檻5％降到3％」

►超越藍綠，就靠她了