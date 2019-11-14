嚴守行政中立　蔡壁如、黃瀞瑩、賴香伶12月請辭拚選舉

▲蔡壁如受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨不分區名單13日曝光，有「全台唯一勞動局長」之稱的賴香伶將掛頭牌，而代表柯文哲意志延伸的市府顧問蔡壁如則是列在第5名，恰好在安全名單邊緣，至於「學姊」黃瀞瑩則預計排在9或11名，做為選票催化劑。由於3人在市府都有公職，蔡壁如受訪時說，預計會先請假，屆時待中選會資格使核通過後，預計12月5日正式請辭投入選舉事務。

蔡壁如14日下午在市府受訪時表示，如果這次民眾黨選得好，應該有6席起跳，好一點到8席，「所以我想的是如何整合一些小黨，把所有的票都投到民眾黨」；她笑說，今天早上前行政院長張善政的發言「欣然接受」，謝謝丞相賜票。

「回到我的第5名，這個想很久」，蔡壁如說，就說如果民眾黨選得不好，只有2、3個人，自己有沒有進立法院好像都不能幹嘛，大概就是發揮不了什麼作用，「我還是希望至少有6席以上的不分區」。

至於請辭一事，蔡壁如表示，昨天有跟賴局長、學姐坐下來談，「我們配合市長節奏，如果是不分區，那下禮拜他們黨部還在考慮，哪天去登記」，登記完後，市長會希望不要行政不中立，所以希望我們請假。如果要確定的話，就是等12月5日，中選會審核資格完畢，為了行政中立問題我們會一起辭職。

至於在台大的職位，蔡壁如說，有打電話回台大醫院問，台北市政府會辭掉後就回醫院，那台大那邊會尊重她的想法，「我說你們趕快幫我研議一下我如何辦辭職或是什麼樣的方式，他們說這一兩天會告訴我怎麼辦」。