卡娜赫拉鐵粉搶搭首航車！連喝完咖啡紙杯也帶下車　3款聯名商品賣到快缺貨

▲高鐵卡娜赫拉彩繪列車正式首航上路。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

高鐵「卡娜赫拉的小動物」彩繪列車14日首航上路，高鐵也特地在台中站大廳設置了「卡娜赫拉的小動物」聯名場景區。今天就有不少鐵粉特地搶搭首航列車南下到台中，就是為了要跟卡娜赫拉場景拍照打卡，台中站現場更有設置無人販賣機商店，販售聯名商品。高鐵也透露，有3款商品目前已經賣到快缺貨。

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▲▼卡娜赫拉鐵粉搶搭首航列車，直喊要把喝完的限定紙杯帶回家收藏。（圖／記者賴文萱攝）

卡娜赫拉鐵粉Lucia表示，她從卡娜赫拉出LINE貼圖後就開始喜歡，這次知道消息後，就特地查班次要搶搭卡娜赫拉彩繪首航列車，除了列車外觀很可愛之外，連車上也有限定頭靠巾讓她很驚喜，「車上買的卡娜赫拉紙杯也要帶回家收藏」。Lucia笑說，她甚至跟服勤員說想買沒有咖啡的空紙杯，可惜沒辦法。

▲鐵粉上車後驚呼，連列車頭靠巾也換成卡娜赫拉造型。（圖／記者賴文萱攝）

另一名鐵粉Sandy則說，這次聯名商品她已經買了好多款，有票卡零錢包、便條紙、束口袋等，她說，這次聯名娃娃有搭配到高鐵的元素，跟以往的很不一樣，更透露其中一款粉紅兔兔服勤員的鑰匙圈娃娃，因為穿著圍兜兜很擬真，從開始販售後就非常搶手，她超怕搶不到。

▲鐵粉倪小姐特地穿著粉紅色洋裝，就是為了搭配粉紅兔兔。（圖／記者賴文萱攝）

記者也在高鐵台中站直擊到一名鐵粉倪小姐，她說，她這次特別從台北站搭乘首航列車南下到台中，今天更特別打扮，穿著粉紅色系洋裝，就是為了要跟粉紅兔兔搭配。

▲▼高鐵卡娜赫拉彩繪列車外觀滿滿都是粉紅兔兔與P助。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵推出的卡娜赫拉的小動物彩繪列車，14日9點20分自南港站發車首航，列車12節外觀彩繪設計全是滿滿兔兔與P助，可看他們有時化身為列車長、服勤員，有時更扮演旅客搭乘高鐵到處旅遊，超軟萌的設計，一看就相當療癒。

▲列車上有機會購買到限量的聯名款咖啡、紅茶。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵表示，卡娜赫拉聯名商品近期才開始販售，但粉紅兔兔、P助的造型鑰匙圈在所有通路都非常搶手，現在已經賣到快缺貨，另外，粉紅兔兔的列車長大娃娃還有造型束口袋等，也都是當中非常熱門的商品。

▲鐵粉透露，這款粉紅兔兔服勤員造型鑰匙圈最搶手，已經賣到快缺貨。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵發言人孫鴻文說，這次高鐵跟卡娜赫拉合作，銷售業績比想像還高出1-2倍，這對未來2年合作會有很大的助益，不但旅客感受加分，對外界及台灣形象來說，也都會有加乘的效果。

▲▼高鐵台中站設置卡娜赫拉商品販賣機及拍照區，處處也都充滿卡娜赫拉的彩繪，預計將持續至明年底。（圖／記者賴文萱攝）

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