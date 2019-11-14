兔兔、P助全面佔領！高鐵卡娜赫拉列車首航大直擊　限定開到明年9月

▲高鐵卡娜赫拉彩繪列車正式首航上路。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

高鐵與「卡娜赫拉的小動物」攜手合作，可愛P助與粉紅兔兔化身高鐵列車長、服勤員、站務員，躍上高鐵列車。這列超軟萌的限定彩繪列車14日正式首航，預計行駛至2020年9月，旅客在未來的10個月期間，都有機會搭乘到這一台可愛的彩繪列車。另外，高鐵也會在網路上公布近期運行班表，喜愛卡娜赫拉的粉絲千萬別錯過。

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▲▼高鐵卡娜赫拉彩繪列車外觀滿滿都是粉紅兔兔與P助。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵推出的卡娜赫拉的小動物彩繪列車，14日9點20分自南港站發車首航，列車12節外觀彩繪設計全是滿滿兔兔與P助，可看他們有時化身為列車長、服勤員，有時更扮演旅客搭乘高鐵到處旅遊，超軟萌的設計，一看就相當療癒。

▲列車上的頭墊巾也更改程兔兔與P助的圖案。（圖／記者賴文萱攝）

在聯名彩繪列車上，頭墊巾也同樣是兔兔與P助的圖案，另外，也可購買到供應限量的P助與粉紅兔兔聯名款熱咖啡、熱紅茶。

▲列車上有機會購買到限量的聯名款咖啡、紅茶。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵發言人孫鴻文表示，這次高鐵跟卡娜赫拉合作，12節車廂的粉紅兔兔跟P助都有不同意境，也扮演著列車長、服勤員、站務員、旅客等角色，充滿旅遊氛圍，呈現出搭高鐵遊台灣的意象。繼2013年高鐵推出老皮卡通列車後，這次再與卡娜赫拉合作，主要是高鐵發覺一系列推出的文青、聯名商品，旅客都很感興趣，也有很大迴響，因此才產生這次合作。

▲高鐵發言人孫鴻文說，卡娜赫拉聯名商品推出後，銷售業績超出想像。（圖／記者賴文萱攝）

孫鴻文說，近期對外開始販售高鐵與卡娜赫拉聯名商品後，銷售業績超出想像之外，這對未來2年合作會有很大的助益，不但旅客感受加分，對外界及台灣形象來說，也都會有加乘的效果。

▲▼高鐵卡娜赫拉彩繪列車11/14-11/17南下、北上運行時刻表。（圖／翻攝自高鐵官網）





高鐵表示，這列彩繪列車預計行駛至2020年9月，未來10個月期間，都有機會搭乘到這一台可愛的彩繪列車，且彩繪列車車票的販售方式與票價，和現行其他列車完全相同。

想要搶搭彩繪列車的旅客，可以上高鐵官網「高鐵與卡娜赫拉的小動物彩繪列車」活動網頁，查詢近期運行班表，但實際發車時刻仍以列車調度運用為準。

▲▼列車上有販售聯名商品，喜愛卡娜赫拉的粉絲很方便就能入手。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵這次也與「卡娜赫拉的小動物」推出14項聯名限定商品，包含非常受歡迎的高鐵迴力車四輛組、皮革兩用腰包，可愛的絨毛玩偶、絨毛鑰匙圈，這些商品在高鐵列車上也可買到。

另外，台中站大廳設置了「卡娜赫拉的小動物」聯名場景區，旅客可以體驗無人販賣機商店，購買「卡娜赫拉的小動物」聯名商品並與P助及粉紅兔兔合照分享給好朋友們，到訪台中站的旅客千萬不要錯過。

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