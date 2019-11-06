高鐵x卡娜赫拉超強聯名！彩繪列車14日首航　軟萌「兔兔列車長」要來了

記者賴文萱／台北報導

高鐵首次推出聯名商品—「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」將在今年旅展正式登場！P助與粉紅兔兔化身高鐵列車長、服勤員、站務員，共推出14款聯名限定商品。更讓人驚喜的是，高鐵自14日起將推出限定彩繪列車，喜愛卡娜赫拉的粉絲千萬別錯過。

▲高鐵與卡娜赫拉聯名推出彩繪列車，11/14將首航。（圖／翻攝自高鐵官網）

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這次高鐵與卡娜赫拉的小動物推出一系列萌度爆表的聯名商品，包含高鐵迴力車四輛組、皮革兩用腰包以及絨毛玩偶、絨毛鑰匙圈等，可以看見粉紅兔兔與P助化身高鐵列車長、服勤員等，造型多變。

另外，自11月14日起，高鐵也將推出「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物彩繪列車」，當天將從南港站首航，但列車進一步的運行消息目前仍在保密階段，暫未對外公布。

▲「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品。（圖／高鐵提供）

高鐵表示，「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品，除旅展現場販售外，民眾也可透過列車上推車販售及「momo購物網」高鐵館購買；同時，即日起也將陸續於高鐵各站內之便利商店及自動販賣機（南港、板橋、苗栗、彰化站除外）上市。

▲▼高鐵首次推出聯名商品「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」。（圖／翻攝自高鐵官網）

這次高鐵「2019台北國際旅展」攤位將設於南港展覽館1樓J2109，整體設計以「搭高鐵．遊台灣」及「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」為主題，現場並設置聯名商品自動販賣機。

旅展期間高鐵攤位每天下午2時的舞台活動，特別安排最萌好朋友—P助與粉紅兔兔親臨現場，民眾參加趣味活動，即有機會與P助及粉紅兔兔一同合影。

這次旅展，高鐵也推出多項「搭高鐵．遊台灣」超值優惠產品，包含：高鐵假期「搭高鐵．送租車」、「假日不加價」、「搭高鐵．送住宿」、「搭商務．送五星」、「野餐趣」、「小鎮漫遊．買一送千」等主題行程，以及飯店聯票、交通聯票等多種產品超值優惠。其中，高鐵假期「搭高鐵．送租車」及飯店聯票、交通聯票，更可自行搭配交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」，再享每房最高1,000元補助。

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