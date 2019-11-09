兔兔列車長登場！高鐵「卡娜赫拉彩繪列車」14日首航　聯名商品超燒

記者賴文萱／台北報導

高鐵合作卡娜赫拉，首次推出聯名商品，超Q的粉紅兔兔與P助化身高鐵列車長、服勤員、站務員，共推出14款聯名限定商品，即起全面開賣。另外，更讓人驚喜的是，高鐵自14日起將推出限定彩繪列車，喜愛卡娜赫拉的粉絲千萬別錯過。

▲高鐵與卡娜赫拉聯名推出彩繪列車，11/14將首航。（圖／翻攝自高鐵官網）

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這次高鐵與卡娜赫拉的小動物推出一系列萌度爆表的聯名商品，包含高鐵迴力車四輛組、皮革兩用腰包以及絨毛玩偶、絨毛鑰匙圈等，可以看見粉紅兔兔與P助化身高鐵列車長、服勤員等，造型多變。

▲「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品。（圖／高鐵提供）

高鐵表示，「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品，除可在ITF旅展現場販售外，民眾也能透過列車上推車販售及「momo購物網」高鐵館購買；同時，即日起也將陸續於高鐵各站內之便利商店及自動販賣機（南港、板橋、苗栗、彰化站除外）上市。

▲▼高鐵首次推出聯名商品「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」。（圖／翻攝自高鐵官網）

另外，高鐵也將推出「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物彩繪列車」，11月14日當天將從南港站首航，但列車進一步的運行消息目前仍在保密階段，暫未對外公布。

▲▼高鐵與卡娜赫拉的小動物聯名商品即起已經開賣。（圖／高鐵提供）

▲▼高鐵與卡娜赫拉聯名商品。（圖／高鐵提供）

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