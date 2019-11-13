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高鐵卡娜赫拉彩繪列車14日首航！外觀搶先曝光　車頭到車尾全是兔兔、P助

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記者賴文萱／台北報導

高鐵與「卡娜赫拉的小動物」攜手合作，可愛P助與粉紅兔兔化身高鐵列車長、服勤員、站務員，躍上高鐵列車。這列超軟萌的限定彩繪列車即將於14日正式首航，高鐵官網目前也已釋出列車外觀及運行時刻表，從車頭到車尾都有滿滿的可愛彩繪，喜愛卡娜赫拉的粉絲千萬別錯過。

▲▼高鐵卡娜赫拉彩繪列車。（圖／翻攝自高鐵官網）

▲高鐵卡娜赫拉彩繪列車外觀設計釋出。（圖／翻攝自高鐵官網）

請繼續往下閱讀...

高鐵推出的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物彩繪列車」，自11月14日9點20分從南港站發車首航，目前高鐵官網上已搶先釋出列車12節外觀彩繪設計圖，可以看見從車頭到車尾全都是滿滿的可愛P助與粉紅兔兔。

另外，高鐵也公布11月14日至17日彩繪列車南下、北上的運行時刻表，未來將採不定期進行公告，但實際發車時刻仍需以列車調度運用為準。

▲高鐵卡娜赫拉彩繪列車11/14-11/17運行時刻表。（圖／翻攝自高鐵官網）

▲▼高鐵卡娜赫拉彩繪列車11/14-11/17南下、北上運行時刻表。（圖／翻攝自高鐵官網）

▲高鐵卡娜赫拉彩繪列車11/14-11/17運行時刻表。（圖／翻攝自高鐵官網）

這次高鐵也與卡娜赫拉的小動物推出一系列萌度爆表的聯名商品，包含高鐵迴力車四輛組、皮革兩用腰包以及絨毛玩偶、絨毛鑰匙圈等。民眾可透過列車上推車販售及「momo購物網」高鐵館購買；，即日起也將陸續於高鐵各站內之便利商店及自動販賣機（南港、板橋、苗栗、彰化站除外）上市。

▲▼「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品。（圖／高鐵提供）

▲▼高鐵與卡娜赫拉聯名商品。（圖／高鐵提供）

▲▼高鐵首次推出聯名商品「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」。（圖／翻攝自高鐵官網）

▲▼高鐵與卡娜赫拉聯名商品。（圖／高鐵提供）

▲▼高鐵與卡娜赫拉聯名商品。（圖／高鐵提供）

▲▼高鐵與卡娜赫拉聯名商品。（圖／高鐵提供）

▲▼高鐵與卡娜赫拉聯名商品。（圖／高鐵提供）

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