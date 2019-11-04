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生日趴閨蜜沒來！　她留言「傻眼瞎妹」挨告　代價2萬元

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▲閨密，閨蜜，女朋友，女生朋友，好朋友，姊妹，室友。（圖／pixabay）

▲周姓女子因不滿閨蜜缺席她的生日趴，氣得到她臉書塗鴉牆上留言，雙方為此告上法院。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

周姓女子因不滿閨蜜雯雯（化名）為和男友約會而缺席她的生日派對，氣得在雯雯臉書塗鴉牆上留言「傻眼瞎妹」、「滿口謊言又挑撥離間」，雯雯覺得無辜被罵，氣得對周女提告。台北地院審後，周女刑事部分依妨害名譽罪，判處9千元罰金，得服勞役9日確定；民事部分須賠償雯雯2萬元，案經上訴後，合議庭審結駁回確定。

周女表示自己和雯雯原本是好朋友，但她生日時雯雯卻為了和男友約會而缺席她的生日趴，讓她相當難過，失望之餘才會在雯雯臉書塗鴉牆上留言，「傻眼瞎妹」、「物以類聚兩個廢物」、「滿口謊言又挑撥離間」。雯雯看到留言後，氣的告上法院，她向法官表示，周女留言已貶損她的人格尊嚴和社會評價，讓她身心受到極大痛苦，為此要向周女求償12萬元。

周女在法院審理時辯稱，自己的留言沒有超越合理範圍，文字沒有針對特定對象，也沒有要貶低雯雯的社會評價，且當初留言是出於關心雯雯感情狀態，出發點真的沒有要傷害人，請求法官駁回訴訟。

台北地院審時認為，刑事部分因雯雯臉書帳號有留言截圖證據，且帳號皆有顯示個人照片，認定周女言論確實有侵害到雯雯名譽，依妨害名譽罪，判處周女9千元罰金，得服勞役9日；民事部分，審酌雙方學經歷，法官認為雯雯求償12萬元金額過高，判周女應賠償2萬元。事後，兩人均提上訴，但台北地院審結，認為雙方均無理由，駁回上訴確定。

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