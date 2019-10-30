洗噴油嘴引擎卻受損…他為BMW愛車奔波求證據　維修公司判賠18萬確定

▲侯姓男子2017年開著BMW愛車前往維修公司清洗噴油嘴，沒想到引擎卻意外受損。（上圖為示意照）

記者徐愷昕／台北報導

侯姓男子2017年開著BMW愛車到維修公司清洗噴油嘴，沒想到清洗完畢後車輛無法發動，就算發動了引擎也總發出怪異聲音，侯男認為是維修公司清洗過程有疏失，導致他的愛車引擎受損，決定提告請求賠償。一審台北地院簡易庭判維修公司應賠償18萬元，公司不服提上訴，二審台北地院維持原判決確定。

侯男2017年1月15日早上先前往保養廠檢修BMW，試駕完確定沒問題後隨即交車，但晚上開車時他覺得有些卡卡，初步研判可能是噴油嘴堵住，隔日便開車到維修公司清洗噴油嘴，沒想到清洗完後車子引擎無法發動，當下維修人員要侯男以推發方式發動車輛，後來雖有成功，但引擎嚴重抖動異常大聲，侯男因擔心上路會出事，便請拖吊車將愛車拉至熟識保養廠進一步檢查，後續還不斷上網爬文了解了許多有關引擎出問題的可能原因。

保養廠將車子拆開檢查後，發現第5缸噴油嘴卡榫斷裂，侯男認為是維修公司清洗噴油嘴過程有疏失，且發生問題當下維修人員也沒有再做確認，只要求他用推拉方式發動引擎，才會導致卡榫斷裂掉入引擎燃燒室，讓異物在裏頭燃燒、引擎受損，對此向維修公司求償30萬元。

維修公司法庭上辯，侯男指出的車輛第5缸受損應該早就存在，且公司在清洗噴油嘴的過程中侯男全程在場，若有發生噴油嘴斷裂，應及時反應怎麼會都沒有任何表示。另外，也要求侯男提供在保養廠拆裝零件的公正錄影，證實引擎中有損傷引擎的零件殘骸。

法院函詢BMW汎德公司了解引擎異常問題，公司方回覆，因車輛已被拆解，技術人員經鑑定無法確定零件受損情形，所以到底是甚麼原因造成車輛受損，仍有待詳查，目前無法給出明確回應。

法官審後認為，依侯男與廠商的通訊聊天紀錄、行車紀錄器、上網瀏覽的汽車網站文章及相關照片中，認定車輛在當天入場清洗前是沒有異狀的，一切開始有問題是在維修公司要求以推發方式發動引擎後才發生，故一審判維修公司應賠償侯男18萬元，二審16日駁回維修公司上訴確定。

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