反送中風暴襲擊校園71台生急返台　教育部：可轉學回台、修學分

▲香港學校今日停班。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔至雲／台北報導

香港反送中抗爭愈演愈烈，許多大學校園淪為戰場，全港學校今（14日）也已停課，以策安全。教育部昨晚指出，為確保台灣在港學生安全，昨晚凌晨已協調華航提供機位，讓71名台灣學生返台。教育部也表示，將針對返台學生所提出的不同需求，協調國內大學提供學生課堂旁聽、隨班附讀、研修學分，並接續下學期轉學回台、返國升學，或可俟香港情勢緩和後再返回當地就學等銜接措施。

針對香港大學校園發生嚴重警民衝突，教育部昨晚指出，在港台生如因當地學校受嚴重影響，妨礙學習而返台，教育部已安排適當學習銜接措施，協助接續於國內大學修習學分或轉學回台。

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▲香港反送中抗爭愈演愈烈，許多大學校園淪為戰場。（圖／達志影像／美聯社）

教育部說，同時也將針對返台學生所提出的不同需求，協調國內大學提供學生課堂旁聽、隨班附讀、研修學分，並接續下學期轉學回台、返國升學，或可俟香港情勢緩和後再返回當地就學等銜接措施。

另外，教育部已成立在港台生協處專案小組，持續與在港台生保持聯繫，因應學生返台後之各項事宜、掌握動態、學習銜接及協處事宜等。聯繫方式(02)7736-6703、 (02)7736-6310或0928-536525。在港台生如有轉學回台、返國升學或研修學分之需求，聯繫方式教育部科長郭佳音02-77365874。

