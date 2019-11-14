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清大設專線供在港生諮詢轉學　盤點100空床協助繼續學習

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▲清大設專線供在港生諮詢轉學　盤點100空床「等待有緣人」。（圖／清大提供）

▲清大設立「清華-香港專線」，回答有意來清華就讀的港生及家長相關問題。（圖／清大提供）

記者陳凱力／新竹報導

因香港情勢令人擔憂，為讓香港大學生能安心完成學業，清華大學接受在香港就讀的台生、香港籍學生、外籍學生轉學，14日設立「清華-香港專線」，回答有意來清華就讀的港生及家長相關問題。

香港情勢一日比一日緊張，為讓香港大學生能安心完成學業，清華大學接受在香港就讀的台生、香港籍學生、外籍學生轉學，14日設立「清華-香港專線」，回答有意來清華就讀的港生及家長相關問題，在香港者請撥886-3-5162464；在台者請撥03-5162464。

清大表示，由於這學期已經進行到一半，歡迎港生這學期先來清華旁聽、隨班附讀，或是使用清華大學的電腦設備連線回原校遠距教學（例如香港科技大學即提供返台學生遠距教學）。下學期開始，歡迎這些學生利用轉學或修學分的方式繼續在清華學習。

清華大學提供優質學習環境、住宿、輔導機制，將盡力協助這些學生完成學業。此外，考量來台就讀的學生無法立即找到棲身之處，清華大學盤點宿舍床位，目前有100床可供這波專案學生使用。

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