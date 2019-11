▲女童因為懵懂不懂事,完全不知道自己懷孕。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

阿根廷波薩達斯市(Posadas)一名10歲女童因為腹痛問題,被母親帶去醫院檢查,才意外發現她竟然懷有8個月身孕,而且孩子的父親是15歲哥哥,讓家人十分震驚。

當地媒體為了保護當事人隱私,所以未對外暴露其身分,據了解,由於她年紀太小,雖然被15歲哥哥性侵卻完全不懂發生了什麼事,以為自己只是莫名腹部和背部痠痛,而她的媽媽對於她的遭遇一無所知,也受到了很大的打擊。

社會發展部兒童事務司司長佩雷拉(Ana Maria Pereira)表示,由於胎兒已經8個月大,若是墮胎對於女童與未出生的孩子都十分危險,家人決定孩子生下後交由奶奶撫養,而15歲哥哥因為是未成年無法依法起訴,被送進兒童收容所後,目前由姑姑帶回監護。

