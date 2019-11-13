酒店妹缺業績…他買4小時包廂內「飆汗衝刺」挨告性侵　胚胎DNA一驗傻眼

▲小玲控訴遭大明強壓性侵導致懷孕，胚胎DNA驗出來卻不是大明的種…。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者羅志華／台北報導

近日網紅米砂承認為孫安佐墮胎，並嗆明可向醫院申請證明，劇情爆點不斷，讓網友們看得超過癮，但有時當事人話說得大聲，驗出來結果恐更叫人傻眼。酒店妹小玲（化名），控訴經紀人大明（化名）於2017年3月間，在包廂內不顧她哭喊「不要」，對她強壓性侵，害她懷孕墮胎；但胚胎DNA檢驗後，發現根本不是大明的種，且性侵犯行除小玲控訴外，並無其他可靠證據，北院判大明無罪。

小玲控訴，她於2017年3月23日晚間11時許，找大明在酒店內談事情，不料大明一進門就鎖住包廂，還壓上來強脫她內褲，並抓住小玲雙手壓制，一陣「飆汗衝刺」後…...；小玲事後到醫院人工流產，更因創傷症候群，無法繼續在酒店工作，向男友哭訴後，怒告大明性侵。

大明表示，他是小玲的經紀人，2人在同一家酒店工作，當天小玲缺業績找他幫忙，他才好心買下一小框（24節，一節10分鐘，共4小時），並在包廂內合意性交，小玲將酬勞領走後，仍與他親密、自然地聊天，一點都不像被性侵的樣子，且酒店為消防安全，包廂根本不能上鎖，小玲的驗傷單上也沒有傷痕，事後檢驗胚胎DNA，更不是他的種，否認性侵小玲。

北院審理時，認為小玲雖出具醫院「壓力症候群」的診斷，但其診斷主要是依據當事人的「主觀」陳述，未必與真實相符，且大明性侵的犯行，僅小玲單方面控訴與她男友的證詞，再綜合胚胎DNA檢驗結果，依證據不足，判大明無罪。

修圖修到厭世！這款CP值很可以