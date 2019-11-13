控高富帥KTV撿屍　女網友：「不可以對我怎樣哦」…她自己騎上去

▲女網友指控陳男趁她酒醉時2度性侵，之後自己也騎上去發生第3次關係。（示意圖／PAKUTASO）

記者劉昌松／台北報導

台北1名女子指控，日前被陳姓男網友單獨約到好樂迪唱歌，之後酒醉被帶到陳男家中，遭性侵得逞，但檢警調查發現，女子在離開陳男住處時，還在笑著電梯捏了陳男臉頰一把，女子也自己說，在陳男家中一度睡醒去上了廁所後，還主動騎到陳男身上，台北地檢署認為性侵罪證不足，13日處分不起訴陳男。

▲女子說自己在KTV包廂醉到吐，聽陳男說才知道在包廂內發生過性行為。（示意圖／pakutaso）

據了解，年約30歲的陳男是工程師，身材高壯，住在公司提供位於台北市信義區的宿舍，可說上標準的「高富帥」，日前他邀約女網友外出見面，女網友原先希望在人多的地方先聊聊天，陳男表明可以去KTV邊唱歌邊聊，女網友半開玩笑地回稱「你不可以對我怎樣哦！」

女子指控，她和陳男單獨在好樂迪包廂時，她已經酒醉到吐，被帶到陳男家中遭性侵，之後她因為實在太累，睡了一下，醒來後去洗手間一趟，又回到房間和陳男再做了1次，隔天她詢問陳男發生什麼事情，陳男還告訴她，其實再KTV就做了1次，女子憤而指控，扣除她自己「騎上去」的那次，陳男涉嫌2度趁機性交。

▲檢察官認為，女子還能自己走路未達意識不清，事後又能跟陳男親密互動，應無性侵。（圖／pakutaso）

陳男則否認在KTV包廂有發生性關係，即使回到住處時，2人也是邊聊天邊互相愛撫擁抱後發生關係，否認有趁女子酒醉時性侵。檢警調閱監視器發現，女子在離開KTV後，是自己走路跟著陳男回到住處，不像酒醉不醒人事的樣子，且在陳男住處醒來後沒有離開，隔天上午一起搭電梯下樓時，還有親暱地把手舉高高，捏了陳男臉頰一把，也與一般性侵被害人的反應不同，因此以事證不足等理由，處分不起訴陳男。

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