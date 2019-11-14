1億豪宅超「掉漆」！爆乳辣妹控國泰建設詐欺　頭期款3千萬被吃了

▲葉小姐至台北地院按鈴申告國泰建設「詐欺、侵占、背信」等罪。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

一名身穿牛仔熱褲配高跟鞋的爆乳辣妹葉小姐，14日上午10時，在議員徐立信的陪同下，至台北地方法院抗議國泰建設「詐騙」，指控國泰所賣給她的豪宅超「掉漆」，甚至先給付的3000萬元頭期款也被吃掉，還反被國泰告「妨礙名譽」，讓她相當不滿，因此決定按鈴申告國泰建設「詐欺、侵占、背信」等罪。

葉小姐2013年11月花了逾1億元下訂2戶國泰建設位於高雄農十六特定區的「R13馥建築」豪宅建案，但卻爆發房屋糾紛，今年5月29日就曾北上到國泰人壽大樓前拉布條陳情抗議。

如今她再次控訴，國泰建設打著50年金字招牌的正派經營者形象，但所蓋的房子卻是金玉其外，敗絮其中！如：未依建築技術規則施作前後門防水閘門、屋內多處有瑕疵、社區公設有800多項缺失等問題，還被查獲廣告不實、二工等違法事由。

葉小姐還說，自2018年4月驗屋一次後，國泰建設不願協商、不提供驗屋資料，更在同年5月28日至8月22日間，不斷寄發存證信函共7封，逼她不能複驗，只能直接交屋辦貸款過戶，若不配合就必須賠償違約金15%、約1500萬元。

▲葉小姐查獲國泰建設廣告不實、二工、使用個人帳戶收頭期款等違法事宜。（圖／記者孫于珊攝）

葉小姐再進一步指出，她發現國泰建設竟讓她匯款548萬餘元入非建商信託專戶的一般帳戶內，質疑是侵吞買房價金！更先發制人用「妨礙名譽」以刑逼民，扼止她繼續爆料違法情事。

葉小姐痛批，國泰建設的一連串手段，令人懷疑根本是「假賣屋真詐騙」、「假信託真詐財」！葉小姐擔心由於本案牽涉公共利益，其他消費者也受到嚴重財損，因此今至台北地院按鈴申告國泰建設詐欺、侵占、背信等罪，讓無良建商無所遁形，喚回公理正義。

國泰建設對次曾回應，公司均遵照法規設置防水閘門，是葉女對法規解讀有誤；而公設800多項缺失，也已改善，並獲管委會認同。反而是葉女遲不願完成交屋及後續貸款手續，經多次與葉女協商後，於4月22日與她解除契約，並依約沒收15%總價違約金，從葉女3000萬元訂金扣除餘款，同時辦理法院提存。

▼葉小姐認為國泰建設「假賣屋真詐騙」，因此決定勇敢站出來提告。（圖／記者孫于珊攝）

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