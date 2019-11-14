五分埔成衣商轉行搞詐欺　半年海撈1500萬！車手心軟暗示被害婦失敗

記者邱中岳／台北報導

北市警方日前接獲民眾線報，有詐騙集團攏絡多名年輕男子當取款車手，追查發現主嫌以前竟是五分埔的成衣商，在中年轉業改做詐騙，因該集團「超強」說服力，連車手取款時心軟暗示被害人，但最後被害人還是掏錢受騙。

警方調查，62歲的許姓男子，半年前原本在五分埔從事成衣批發，但因景氣不好中年轉業改做詐欺，沒想到竟然靠著縝密的職前訓練，還有豐厚的車手利潤，陳男半年海削1500萬，警方訊後將陳以及旗下成員移送法辦。

▲北市警方日前鎖定詐欺集團，以豐厚利潤吸引年輕人當車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，該詐騙集團了縝密的職前訓練外，也主打「工作輕鬆」、「領現金」等特色招募剛出社會的年輕成員，且指導要頭戴棒球帽，黑口罩等方式領款，以逃避警方查緝，就算不敢當車手，也可以介紹抽取傭金。

▲警方鎖定詐騙集團分工縝密，還有教戰守則，主嫌半年內竟然海撈1500萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方掌握許男在中山區、大安區設立水房，將詐騙所得經由地下匯兌轉至中國大陸，警方偵辦4個月間陸續逮捕58名詐騙集團共犯，其中也有20人遭收押，而其中還有20歲的車手，取款時不忍欺騙一名婦人，竟直接暗示婦人不要上當。

但被害人已遭詐欺機房人員騙得團團轉、「堅持」交付現金，最後陳姓車手還是為了要向「上面交差」，得手現金後交付上游，並分得近萬元之酬金。

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