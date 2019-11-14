為求復合傳訊恐嚇PO不雅照「妳會紅」　恐怖情人還印傳單到處發

▲李男為求與前女友復合，竟拿出手機內女方多張不雅照，威脅見面。（示意圖／pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

新竹1名李姓男子為尋求游姓前女友復合，竟拿手機內多張游女裸照及影片，傳簡訊，「我幫妳選幾張超正的，也許妳會紅遍XX區唷」、「有10人留言，我才po無馬照」等恐嚇言語威脅游女見面，還跑到她學校發放自製的誹謗傳單。新北地院審理後依妨害秘密、恐嚇危害安全、個人資料保護法，判李男6個月徒刑、拘役120日，一共得易科罰金30萬元，仍可上訴。

李男與游女2017年12月時透過網路交友認識，聖誕節當日開始交往，不料2018年2月因細故分手。李男為了求得與游女見面談復合的機會，竟拿手機裡女方的裸照共計8張，傳簡訊，「我幫妳選幾張超正的，也許妳會紅遍XX區唷，這樣妳男友也許能看到，別擔心，有10人留言，我才po無馬賽克照片，有20人留言我才放影片」、「妳再不理，我就po」、「怕整棟樓都會知道妳多騷」，等恐嚇言逼游女赴約見面，否則就要將她不雅照上傳至網路論壇。

不僅如此，李男2018年4月開始還自製傳單至游女的學校附近發放，故意傳訊息，「學校打大廳50張、車道口50張，明天去再加碼100張，上課前發一半，下課前發一半，這樣大家都應該看得到」，隨後還指控她「性慾跟吸食的毒品成正比」，直言她與現任男友在一起是因對方供給毒品給她。

新北地院審理後認為，李男的種種行為已造成游女心理極大陰影及恐懼，考量雙方至今未能和解，最後依妨害秘密、恐嚇危害安全、個人資料保護法，判李男6個月徒刑、拘役120日，一共得易科罰金30萬元，全案仍可上訴。

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