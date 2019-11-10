百人軍旅LINE群赫見不雅照！女主角分手後被衝康大崩潰：他拿童軍繩綁我

▲張男因不滿被分手，竟將前女友裸照上傳至成員多達256人的軍中同袍LINE群組。高雄地院判他拘役50日，得易科罰金5萬，緩刑2年。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

張姓男子因不滿女友花花（化名）跟他分手，竟擅自將女方不雅照傳至成員多達256人的軍中同袍LINE群組及知名論壇網站，供人下載、觀覽，不僅如此，還以臉書匿名帳號將照片傳給花花新歡。花花在知情後相當痛心，決定向張男提告。高雄地院依妨害秘密罪判張男拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年。

24歲的張男與花花過去是男女朋友，2人2016年11月到2017年3月同居期間，張男在花花不知情的情況下，偷拍她洗澡時赤裸的模樣。雙方2017年4月分手後，張男因心生不滿，竟將花花的裸照上傳至成員數256人的軍中同袍群組，同年12月1日，在以暱稱帳號登入臉書後，又將照片傳給花花的現任男友，11日則是上傳至知名論壇網站上供人下載觀覽。

花花的新歡男友收到照片後馬上跑去跟她說，花花氣的向高雄左營分局報案，除了控張男隨意散布她隱私照片外，還主張男生過去曾拿童軍繩綑綁她，強迫拍攝不雅照，但當時她因害怕被打選擇隱忍。

張男到案後坦承犯行，但否認拿童軍繩綑綁，並表示拍攝照片都是在花花知情且同意的情況下進行。法官審理時並未在照片中看到童軍繩綑綁畫面，且花花在照片中也無痛苦表情，身上未見掙扎傷痕，因此無法證實當下是竊錄還是強制拍攝。

高雄地院審後認為，張男任意散播花花私密照供人觀覽，已嚴重侵害個人隱私，造成她難以抹滅的陰影，行為實在不可取，但考量他犯後承犯行，且願意與花花和解，最後依妨害秘密罪判張男拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年。

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