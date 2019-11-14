「衣服沒乾沒衣服穿！」 少年負氣離家散心驚覺沒記新家住址

▲少年負氣離家散心，想回家才發覺沒記新家地址又身無分文，只好向警方求助。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者李忠憲／台中報導

剛搬家的林姓少年只因衣服洗了未乾，「沒衣服可穿」的他竟跟父母吵架後負氣離家，還徒步走4公里到台中公園散心，晚上才驚覺身無分文，更沒記新家住址，迷路的他只好求助警方。所幸警方協助下，除讓他飽餐一頓，也聯繫上他父母平安接回家，圓滿落幕。

第二警分局公園派出所12日晚間7點左右，突然走進一名13歲林姓少年，面帶羞澀表情表示他迷路了，希望警察能幫忙一下，值班警員顏彬栓看到後，立刻上前熱情招呼，並請他先在民眾休息處坐著休息。

「肚子餓嗎？」林少點點頭，顏員立刻遞上礦泉水與餐盒讓他果腹。「發生什麼事了？」員警詢問下，林少才慢慢說出原因。他表示，他們家剛搬到西屯區，下午因為衣服還沒曬乾，沒衣服可以穿，氣到跟父母爭吵。

他氣到開門離家，頭也不回，心想到外面散散心，讓情緒冷卻，走著走著竟走到北區台中公園。他閒晃到晚上才驚覺，自己剛搬家根本沒記下地址，身上沒帶半毛錢，沒辦法打電話，看到公園裡剛好有派出所，才會鼓起勇氣走進來求助。

顏員笑著安慰他這是小事，勸導他不要這樣就跟父母吵架，相信父母不會介意，同時也協助聯繫林少父母到派出所，將他平安接回。林少父母看到兒子平安無事，頻頻向員警致謝，並將他接回家。

警方表示，關懷與傾聽是最好的家人相處之道，未成年人或老年人等，在外如遇到需協助的事項，可就近到警察機關詢問協助管道，避免因一時衝動，而發生令人遺憾的事情。

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