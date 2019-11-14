葉匡時不知道「韓國瑜驚動萬教還債法」　坦承10年後才能開始還債

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者季相儒攝）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市長韓國瑜在2018選舉前，宣稱有一個驚動萬教、轟動武林的方法來還高雄市負債，但如今被副市長葉匡時打臉，坦承高雄市必須要到118年才能開始還債。

韓國瑜在2018年8月11日晚間在自己的臉書直播時，就已經有網友直接問他「如何償還高雄高達3千億外債？」對此，韓國瑜表示，開源節流很重要，並舉出在北農擔任總經理的經驗，他會提出一套有控管的節流計畫，這個方法「驚動外教，轟動武林」，但暫時還不能公布。

根據《自由時報》報導，議員陳致中13日在議會總質詢時，播放韓國瑜的直播影片，詢問高雄市府官員，韓國瑜口中說的方法是什麼？對此副市長葉匡時說「我不知道，沒跟我講過」。財政局長李樑堅推說，財政局本於職責，提出開源節流方式，至於「還債神招，沒有跟我講」。

至於高雄市什麼時候可以開始還債？葉匡時則說捷運黃線、林園延伸線都開始做，接下來支出只會不斷增加，所有非法定社福又不能減，依目前計畫推估，118年度以後，高雄市才可以開始還債。對此回答陳致中大吃一驚，表示「118年是10年後，市長就算連任也只有8年」也就是說韓國瑜任內，高雄市應該不可能開始還債了。