陳弘修／古墓裡找奇兵　吳敦義的局已經打到了「北風北」

●陳弘修／台北人。經歷《臺灣時報》﹑《中央日報》、《東森新聞報》、《新新聞》、《時報周刊》、《新高山行銷顧問》、《奧美公關》，現服務於《ETtoday新聞雲》。

國民黨不分區名單曝光後，網路上一片譁然，黨內砲轟隆隆者大有人在。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調，國民黨主席吳敦義如果列入安全名單，有16.4％原本要將政黨票投給國民黨的民眾表示不會投給國民黨，而這個跑票的比例有可能會讓國民黨的不分區流失兩席，但這個百年政黨就是這麼雖千萬人吾往矣，沒有讓大家失望。

吳敦義不但名列其中，還排到了第8名，在這份名單中無疑是破天荒的亮點，因為他創下了前無古人的紀錄，在歷任黨主席中自己提名自己轉行去當立委。

對國民黨支持者來說，重新贏回總統寶座的大選遠比藍軍在立法院到底有幾席重要，但擺在眾人眼前的卻是，在總統初選黨內提名過程中態度曖昧不明的主席，直到最後一刻才宣布不會參選，吳敦義不是聽不見外面的負評，而是等到盤算出線的機率微乎其微後，方打消了念頭。

這次的不分區入圍名單也是。在吵了一兩個月的過程中，各種傳言不斷，例如：吳敦義從排名第一、為了搶國會龍頭、替國民黨衝刺立委選情、列入安全名單但前幾名會以專業組為優先。可是，吳敦義對於前進立法院都沒有明確地表態Say No，相關的建議與推薦都是別人做的，如今鍋蓋掀開，只是坐實了外界認為他有司馬昭之心的質疑。

問題是，吳敦義在乎嗎？他自己的這一局已經打到了「北風北」，雖然四年一任的黨主席可做到2020年5月20日，但萬一國民黨總統參選人韓國瑜鎩羽而歸，吳敦義顯然會提早成為眾矢之地，該負的責任逃都逃不掉。

吳敦義進入立法院後想幹嘛？翻開他的政治履歷，當過台北市議員、南投縣長、三屆立委、行政院長、副總統，在不分區名單的產生過程中，受到被酸被砲的批評，若只甘願做個陽春不分區，其實大可不必，但若是要主動與民進黨一爭國會龍頭寶座，出線的機會則得仰賴總統參選人的聲勢與黨籍立委們的選情。

以過去的總統暨立委選舉票數來看，總統的得票數高，該政黨在政黨票的成績與立委選情是相對地水漲船高。2016年，民進黨總統蔡英文以689萬擊敗國民黨對手朱立倫381萬票，民進黨的政黨票以538萬票力壓國民黨的462萬票。

若再把時間往前推到2012年，當時前總統馬英九以689萬票擊敗蔡英文609萬票，國民黨在政黨票的數字上也以586萬重挫民進黨455萬，那一年馬英九連任成功，國民黨也取得了掌控國會的過半優勢。

換言之，總統選不好，連帶地立委也好不到哪裡去，而這也是為什麼當政黨的母雞不被看好時，基層通常會有分裂投票的切割動作出現。

從網路聲量觀察，吳敦義此次所交出的不分區提名名單，喝倒采的比例偏高，之前高喊要用專業與形象拼過半的宣示，在排名前12到16的安全名單內，這幾個名字顯然沒有得到太多認同，也難怪正在拼總統大選的韓國瑜在受訪時會表示「名單裡很多人我並不認識」，而此延一出也隨即被解讀為不想替吳敦義拍版的這份名單背書。

站在韓國瑜的立場，這份名單並不會替他加分，在剩下的58天裡，應該自立自強地想辦法縮小兩位數的民調差距，才能跟蔡英文有拼頭。

同樣地，代表國民黨參選區域立委的人也不能大意，提防自己的選情在韓流不振的情勢下陰溝裡翻船，畢竟你們的黨主席已經替自己找到下一個位子，至於不分區名單上從古墓裡找到奇兵，就算被批評得體無完膚，誰是誰，過段時間就會被遺忘，但大家會記得曾經有位國民黨主席義無反顧地把自己列入安全名單，而且還緊擁支持者公開痛哭。對最後一局要下莊的人來說，只能豁出去，不然咧？

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。

其他人也看了這些...

► 【完整名單】國民黨不分區立委34人出爐 11/16投票定案

► 韓國瑜避談吳敦義列不分區 「名單裡很多人我並不認識」

► 吳敦義球員兼裁判列不分區第十？ 馬英九：相信他有足夠智慧處理問題

更多熱門新聞...

►蔡令怡閨蜜車宜靜列不分區12 中常委不滿吳敦義索性憤而離席

►許毓仁批不分區名單「令人失望」：難說服中間選民 恐衝擊韓國瑜選情



►白白胖胖也是一種美