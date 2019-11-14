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氣溫驟降大送暖！東森副總裁廖尚文親赴南澳老人院陪伴爺奶尬歌獻愛心

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▲▼ 東森慈善基金會宜蘭弘道仁愛之家訪視公益活動 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團副總裁廖尚文（圖右）親赴南澳弘道仁愛之家與爺奶尬歌。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／宜蘭報導

天氣轉涼，南澳山區氣溫一夜之間驟降5度，對深居南澳山區的老人家而言，無疑是一大挑戰。聽聞長期照顧弱勢老人的南澳天主教弘道仁愛之家經費短缺、亟需外界援助，東森集團副總裁廖尚文今（11/14）親率東森購物及東森慈善基金會團隊及協力廠商龍信食品前往南澳院區陪伴爺爺奶奶歡樂開唱、打太鼓，同時在寒風中送暖捐助20萬元，希望協助老人院拮据的經費稍微紓困。

▲▼東森慈善基金會宜蘭弘道仁愛之家訪視公益活動 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團副總裁廖尚文（圖左）代表東森集團捐贈弘道仁愛之家20萬元，由范文東神父（圖右）及院長楊廷芬（圖中）代表收受。

一首首「你是我的兄弟」、「雲中月圓」歡唱聲不間斷，東森集團副總裁廖尚文溫暖獻唱、陪伴爺爺奶奶高歌零距離，甚至主動邀約奶奶上台尬歌，並與長期固定捐贈弘道仁愛之家物資的龍信食品總經理邱慶宏一同發送熱騰騰的餃子，讓爺爺奶奶們暖心也暖胃。而這群爺爺奶奶們也大秀才藝，隨著「你是我的花朵」、「歡喜就好」等音樂打太鼓，想不到爺爺奶奶們打起鼓來鏗鏘有力，絲毫不失專業演出。

▲▼ 東森慈善基金會宜蘭弘道仁愛之家訪視公益活動 。（圖／記者徐文彬攝）

▲廖尚文頻頻主動邀請爺爺奶奶們一起唱歌，歡樂零距離。

▲▼ 東森慈善基金會宜蘭弘道仁愛之家訪視公益活動 。（圖／記者徐文彬攝）

▲廖尚文親自發送熱騰騰的餃子，讓爺奶們暖心又暖胃。

廖尚文看了相當感動，他表示：南澳天主教弘道仁愛之家在神父與楊院長的帶領之下，日夜不遺餘力照顧這群老人家，需要具備滿滿的愛心，而推廣善心、傳播愛並回饋社會，也是東森集團近20年來努力不懈的工作之一。尤其東森集團總裁王令麟，長期關注偏鄉部落兒童的健康與學習權益，提供愛的早餐、發起物資勸募平台，近年更進一步關注銀髮族需求，巡迴全台各地走訪老人院，雖然只有短短的一個下午，但能把握時間為爺爺奶奶們帶來喜樂，以實際行動陪伴，相信就是關愛銀髮族的不二法門。

▲▼東森慈善基金會宜蘭弘道仁愛之家訪視公益活動 。（圖／記者徐文彬攝）

▲廖尚文愛心認購行動不便的金龍爺爺(圖右)親手製作的小提袋，鼓勵長者培養多元興趣。

最後在參觀院區爺奶們的精油調香藝術作品，以及手作小提袋等手工藝品時，廖尚文現場大方愛心捐，選了其中一位「金龍」爺爺的作品，上面還寫著「幸福」的提袋帶回家，他表示：「希望透過行動，鼓勵長輩們多學習、發展興趣，也希望將這份心意帶回家後，勉勵集團跟隨院長及神父的這份初心，推動更多公益活動造福社會」。

▲▼東森慈善基金會宜蘭弘道仁愛之家訪視公益活動 。（圖／記者徐文彬攝）

▲院長楊廷芬引導眾人參觀弘道仁愛之家簡樸的環境。

這次活動也在東森購物主持人增釗及玉雙的賣力主持中，成功為長者們帶來無限歡笑；東森集團也特別準備了吳宗憲代言的優適活敏捷膠原錠，幫老人家顧腳骨、關節不卡卡，以及美吾髮染髮劑，讓爺奶們能夠繼續愛漂亮，勉勵大家常保一顆年輕的心。

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