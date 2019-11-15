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熱銷倒數！青埔最完美3+1房　已購客感動推薦

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青埔,誠鑫ONE（圖／璞園建築提供）

圖、文／璞園建築提供

青埔勢如破竹，島內移民首選
由於各項交通利多與公共建設陸續兌現，以至於民間大型企業一一搶駐，此時此刻的青埔，早已不可同日而語，在諸多亮眼表現之下，消費者逐步由觀望轉而積極。

以高鐵、捷運、機場、都會公園及美術館…等優勢奠定國際大城地位，在娛樂休閒方面亦花開繁盛，如華泰名品城一、二、三期接續登場，並挾帶著2020年即將揭幕的日本橫濱八景島水族館、新光影城與國泰商旅，另有台灣旗艦IKEA旋風，以及環球購物中心願景，青埔，已為台灣寫下一級移民特區的身價。

青埔眾案齊發，誠鑫ONE實力突圍
近年來建商紛紛插旗，青埔境內眾案齊發，消費者的選擇性相對也是琳瑯滿目的，不過好產品不寂寞，好房子絕對脫穎而出。

位於青埔國中旁的「誠鑫ONE」便是最佳實例。

深耕桃園多年的誠鑫建設，以最貼近消費者的需求，規劃出最符合家庭期待的高CP值產品，從地段、安全、美學與空間實用性等角度，鉅細靡遺打造最完美3+1房，「誠鑫ONE」公開至今才不到半年已屆完銷階段，實在值得換屋家庭關注。

已購客都說：「誠鑫ONE優點太多！」
有鑑於「誠鑫ONE」熱銷長紅，實地採訪後整理以下見證以供更多消費者參考。

見證1 / 台北客 林小姐 39歲
「選擇『誠鑫ONE』是因為地段優勢，不但鄰近高鐵與機捷A18站，通勤台北非常便利，且坐落於明星學校青埔國中旁，這是家一家雙語創新試辦計劃國中，對我家兩個孩子來說，非常有幫助」。

青埔,誠鑫ONE（圖／璞園建築提供）

見證2 / 中壢老市區 顏先生 35歲
「我們目前住中壢舊公寓，在青埔看了半年房子以後決定選『誠鑫ONE』，因為這個案子特別講究生活質地，沒有店面，戶數很單純，公共設施又美又實用，真的很難得」。

見證3 / 桃園舊市區 吳太太 33歲
「我們本來和公婆住，自從有了兩個小孩之後，自然需要更大空間。喜歡『誠鑫ONE』的原因太多了！在青埔看了這麼多房子，『誠鑫ONE』真的很不同，不但空間CP值最高，且戶戶邊間三面採光無暗房，一進門還有玄關設計，最迷人的就是3米7大面寬客廳以及雙衛浴開窗，關於廚具的部分，也讓我一見鍾情呢」。

青埔,誠鑫ONE（圖／璞園建築提供）

青埔,誠鑫ONE（圖／璞園建築提供）

聽再多不如眼見為憑，誠心建議消費者親自前往「誠鑫ONE」賞屋，把握完銷前最後契機，幸福絕對不容擦肩。

已購客分享：http://bit.ly/34XBm90
誠鑫ONE官網：http://www.neo-vision.com.tw/app/ONE/
誠鑫ONE粉絲團：https://www.facebook.com/one2873188/
貴賓專線：(03) 287-3188
接待會館：中壢區永信路&永泰路口

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青埔誠鑫ONE中壢買房購屋

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