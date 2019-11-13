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校園衝突加劇！超280名在港台生緊急返台　陸委會：已成立專案小組

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▲▼香港中大校園12日深夜成戰場。（圖／路透）

▲香港中大校園12日深夜成戰場。（圖／路透）

記者陳政錄／台北報導

面對香港校園警民衝突情況加劇，今（13日）下午傳出，將有126位學生今晚搭機返台。陸委會表示，我政府目前已緊急成立專案小組，駐港辦事處亦依香港中文大學台灣學生會需求，協助安排學生搭機返台，現時在港台灣學生約1,021人，預計今明二日，返台人數超過280人。

據了解，香港中文大學一連多日發生激烈衝突，港警12日逮捕142人。因此在中大台灣學生會要求下，目前由香港台北經濟文化辦事處協力，讓該校共126名台灣學生在今晚就能先返台，主要乘坐華航晚間10時30分起飛的班機。

▲▼大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會發言人邱垂正指出，我駐港辦事處和香港城市大學、理工大學和科技大學等校的台灣學生會都保持聯繫，在此之前，已經有約40位香港理工大學學生自行返台。

今日晚間，陸委會進一步發布新聞稿說明，表示近日香港緊張情勢持續升高，更屢發生警方衝入大學鎮壓事件，總統與政府相關單位均高度關切。其中，以香港中文大學警暴衝突最劇，校園安全深受威脅，周邊道路亦受示威活動影響。

因此陸委會表示，考量該校地處偏遠，且占我留港學生人數之首，我駐港辦事處依香港中文大學台灣學生會需求，竭力安排車輛接送及協調華航載運該校台生搭機返國，本會亦將派員接機表達政府關懷。

陸委會強調，政府已因應香港情勢已成立專案小組，隨時密注相關動態，及預做應變準備。現時在港台灣學生約1,021人，除香港中文大學外，香港城市大學、香港理工大學、香港科技大學等校均有台灣同學將陸續返台，預計今明二日人數共逾280人，並已建立即時通訊管道，保持密切聯繫以提供協助。

陸委會再次提醒，國人倘赴香港，可至陸委會官網登錄「國人赴港澳動態登錄網頁」，俾利提供協助與支援。另我駐港辦事處已成立專責小組，並設有24小時專人專線服務（駐地名稱：台北經濟文化辦事處，急難救助專線：852-6143-9012），在港國人如有急難救助等需求，政府將全力協處。同時，其他各校自行返台的台灣同學，若有需協處事項，我駐港辦事處定會全力提供協助。

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