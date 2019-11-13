戰場延伸至校園！香港明停課　學者分析港府已暴露弱點

▲香港發動反送中行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔至雲／台北報導

香港民眾起三罷（罷工、罷課、罷市）活動，多處交通受到影響，香港教育局今（13日）下午宣布，全港學校將於明（14日）停課。對此，中研院台灣史研究所副研究員吳叡人指出，香港政府發動停課，其實也是被罷課行動逼出來的，停課反而是暴露了香港政府的弱點。另外，也有港生指出，現在香港街頭之所以變得這麼危險，很大的程度是港府在執法上有問題，「大家才不是港府口中所說的暴民動亂」。

吳叡人說，香港人發起的三罷活動，雖然目前只有罷課奏效，但是罷工活動就香港人轉述，即刻起各地也已集結工會組織發動，相信再過一陣子罷工行動也會出現了。

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▲學者指出，港府發動停課，其實已暴露了香港政府的弱點。（圖／達志影像／美聯社）

吳叡人指出，之前的大規模遊行示威已經不會出現，現在則是以遍地開花的方式在各地進行「不合作運動」，就連經濟重鎮的中環也已變成戰場。之前是只有單一人士出來抗議，但現在連中產階級、傳統不碰政治的人也被逼出來。他說，目前香港警察「真的是瘋了」，執法過程中出現很多問題，「現在港警已經失控，也讓示威者升級了」。

香港反送中愈演愈烈，現在連校園也淪為戰場，港府要求各學校明天全面停課一天，香港中文大學更宣布將這學期的課程提早結束（平常上課至12月底）。東吳大學在台韓姓港生受訪表示，聽到香港教育局宣布明天停課其實滿驚訝的，因為平常連颱風來襲都不一定會停課，但是現在卻停課了，可見香港的情勢多混亂。

▲香港教育局今（13日）下午宣布，全港學校將於明（14日）立即停課。（圖／達志影像／美聯社）

韓姓港生說，他很多同學現在都不知道怎麼辦，「常常在學校都會莫名被催淚彈襲擊」，因此學生才決定發起罷課行動，「上街比上課更重要，大家是在追求更根本的存在」，而香港教育局宣布的停課，雖然是想要讓民眾遠離危險區域，「但其實現在最可怕的是執法力度」，香港各地都有可能淪陷。