　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

戰場延伸至校園！香港明停課　學者分析港府已暴露弱點

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼香港1102衝突,反送中。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港發動反送中行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔至雲／台北報導

香港民眾起三罷（罷工、罷課、罷市）活動，多處交通受到影響，香港教育局今（13日）下午宣布，全港學校將於明（14日）停課。對此，中研院台灣史研究所副研究員吳叡人指出，香港政府發動停課，其實也是被罷課行動逼出來的，停課反而是暴露了香港政府的弱點。另外，也有港生指出，現在香港街頭之所以變得這麼危險，很大的程度是港府在執法上有問題，「大家才不是港府口中所說的暴民動亂」。

吳叡人說，香港人發起的三罷活動，雖然目前只有罷課奏效，但是罷工活動就香港人轉述，即刻起各地也已集結工會組織發動，相信再過一陣子罷工行動也會出現了。

請繼續往下閱讀...

▲▼香港1102衝突,反送中。（圖／達志影像／美聯社）

▲學者指出，港府發動停課，其實已暴露了香港政府的弱點。（圖／達志影像／美聯社）

吳叡人指出，之前的大規模遊行示威已經不會出現，現在則是以遍地開花的方式在各地進行「不合作運動」，就連經濟重鎮的中環也已變成戰場。之前是只有單一人士出來抗議，但現在連中產階級、傳統不碰政治的人也被逼出來。他說，目前香港警察「真的是瘋了」，執法過程中出現很多問題，「現在港警已經失控，也讓示威者升級了」。

香港反送中愈演愈烈，現在連校園也淪為戰場，港府要求各學校明天全面停課一天，香港中文大學更宣布將這學期的課程提早結束（平常上課至12月底）。東吳大學在台韓姓港生受訪表示，聽到香港教育局宣布明天停課其實滿驚訝的，因為平常連颱風來襲都不一定會停課，但是現在卻停課了，可見香港的情勢多混亂。

▲▼香港1102衝突,反送中。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港教育局今（13日）下午宣布，全港學校將於明（14日）立即停課。（圖／達志影像／美聯社）

韓姓港生說，他很多同學現在都不知道怎麼辦，「常常在學校都會莫名被催淚彈襲擊」，因此學生才決定發起罷課行動，「上街比上課更重要，大家是在追求更根本的存在」，而香港教育局宣布的停課，雖然是想要讓民眾遠離危險區域，「但其實現在最可怕的是執法力度」，香港各地都有可能淪陷。

ET快訊
學姐激吻新歡！黃瀞瑩新男友首度回應了
連12年不忘舊愛「11月13日」　李威PO文悼許瑋倫
Uber Eats爆取消免運！月費金額曝光　官方回應了
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

再搶下一縣市！foodpanda11/20「解鎖南投」　在地老店、排隊美食通通有

戰場延伸至校園！香港明停課　學者分析港府已暴露弱點

竹北吊車大王「追4妻3招式」曝光！　居然超純情還怕被拒絕

北水局同仁「接力送」　1700卷石建會時期檔案文件入庫

Uber Eats被爆取消免運！改推「優饗方案」月繳120元　網：餐點變貴了

香港衝突延燒明停課41人已抵台　教育部協調華航載81台生今晚回國

大客車開進校園　中原學子體驗「內輪差」驚：真的有死角！

這件連身洋裝會自我擺動　設計師Ying Gao賦予服裝新生命　

白車硬卡賣場「上下貨區」！孕婦勸無效...車主甩頭走人：我現在要進去買

腦公聽胎動「人類子宮好大」：沒跟著生出來喔　一票人妻笑抽筋：拋棄式？

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

小時候常吃「衛生紙、黏土」街訪80後年輕人的童年回憶！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

再搶下一縣市！foodpanda11/20「解鎖南投」　在地老店、排隊美食通通有

戰場延伸至校園！香港明停課　學者分析港府已暴露弱點

竹北吊車大王「追4妻3招式」曝光！　居然超純情還怕被拒絕

北水局同仁「接力送」　1700卷石建會時期檔案文件入庫

Uber Eats被爆取消免運！改推「優饗方案」月繳120元　網：餐點變貴了

香港衝突延燒明停課41人已抵台　教育部協調華航載81台生今晚回國

大客車開進校園　中原學子體驗「內輪差」驚：真的有死角！

這件連身洋裝會自我擺動　設計師Ying Gao賦予服裝新生命　

白車硬卡賣場「上下貨區」！孕婦勸無效...車主甩頭走人：我現在要進去買

腦公聽胎動「人類子宮好大」：沒跟著生出來喔　一票人妻笑抽筋：拋棄式？

遠征南極！宥勝結冰湖狠摔狗吃屎　手黑青3禮拜都沒好

韓國瑜、馬英九批綠電太躁進　經長：太陽能發電已成長三倍

不斷更新／今永昇太6局僅失1分　日本7局3比1領先墨西哥

鬆綁！房地合一逾期未申報　初犯罰鍰可以減半

曾莞婷回歸《炮仔聲》！　嘟嘟嘴「幫我準備好」女王氣場網跪了

可容納1.5噸肉品　餐廳內最大專業級乾式熟成室11/13亮相

災難性野火燒到雪梨近郊…距市中心剩15km！　昆士蘭消防直升機墜毀

吳敦義列不分區挨轟痛哭　韓國瑜：內心有很多委屈！背負多職責

影／紅色供應鏈崛起　天王分析師爆台股隱憂

不是沒人追！「桃花開錯時間」星座Top4　單身網哭：都以為我有男友

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

生活熱門新聞

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

「竹北神鵰王」擁18妻小！二千金日本待產寵上天

吊車大王「4妻後宮」對外開放　直接幫業務換新手機

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

海鷗颱風最快今生成晚起變天　下周雨更多高溫掉7度

買死過人中古屋「一開門滿精彩」　地基主說話樣貌曝

司機被阿飄纏7年關在家　友一問…祂：我是他妹妹！

爸往生第二天跪遺照前哭　「我睡一下怎變這樣？」

民雄鬼屋古井傳哭聲「嚇逃剩1男4妹」　苦主：劫難開始

小一兒認真寫作業！到校「連7天被撕2半」　媽氣炸

路邊紅包放百鈔　她曝光用途怒了

「嘉義市物價越來越貴，這樣90元怎算的？」　網暴動

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

更多熱門

相關新聞

台指期收跌58點　分析師提醒：明天可能失守11400點

台指期收跌58點　分析師提醒：明天可能失守11400點

台指期今（13）日開盤後下跌61點，來到11,463點，雖然盤中有一度拉升到11,494點，不過最終仍以11,466點作收，下跌58點，與現貨相較，逆價差1.83點。展望後市，群益期貨顧問部經理林致彬分析，今天出現外資轉賣超現貨，且新台幣出現明顯貶值，外資也有明顯賣出匯出的動作，未來還是盤整格局，且低檔盤整機會高，所以明天非常有機會跌破11日的低點。

社運升溫！香港中文大學提早結束本學期

社運升溫！香港中文大學提早結束本學期

全球抗議聲浪中缺鈣的台灣人

全球抗議聲浪中缺鈣的台灣人

香港中大成戰場　教育部協調華航載81台生今晚返台

香港中大成戰場　教育部協調華航載81台生今晚返台

中大台灣學生會備150機位　有台生考慮棄港回台

中大台灣學生會備150機位　有台生考慮棄港回台

關鍵字：

戰場校園反送中香港

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

孫安佐巨胸女友大哭崩潰！阿乃心碎PO腫眼照

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

「竹北神鵰王」擁18妻小！二千金日本待產寵上天

韓媒：張奕的指叉球比「千葉怪風」還可怕

張奕抗韓6.2局退場　把球丟給媽媽　

更多

最夯影音

更多
學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！
鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面