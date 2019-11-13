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校園淪戰場！「鑒於社運升溫」香港中文大學提早結束本學期　浸大即起停課

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▲▼11月12日香港中文大學衝突。（圖／路透）

▲11月12日香港中文大學衝突。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中持續延燒，港警12日攻入中文大學發射大量催淚彈及橡膠彈，而學生也投擲磚頭、汽油彈反抗，讓校園淪為戰場，多人受傷。不過，香港中文大學13日宣布，鑒於蔓延全港的社會運動持續升溫，公共交通服務受到嚴重影響，校園多處地方及設施遭受嚴重損毀，因此第一學期課程即時結束。

綜合港媒報導，「同學及同事的安全是香港中文大學的首要考慮」，中文大學13日在官網上發布聲明稱，由於蔓延全港的社會運動持續升溫，不僅交通遭到嚴重影響，校園的設備更遭受嚴重毀損，因此即時結束第一學期課程，「所有在大學本部進行的課堂包括本科生及研究生科目亦將即時取消，直至2020年1月6日第二學期開始。」

▲▼香港中大校園12日深夜成戰場。（圖／路透）

此外，浸會大學校長錢大康13日下午也向學生發電子郵件指出，由明（14）日開始，未來兩週的校內課堂、考核將會取消，改為網上形式進行或延至下一學期。該校行事曆原定12月3日才結束本學期。

科技大學也向學生發信，校園將持續關閉至17日，剩下兩週半的課堂、考試將全數取消，學生可改以線上學習的方式，而各課程教授將會公布考試詳情。

不僅如此，《立場新聞》報導也稱，恒生大學取消14日至16日的課堂；理工大學決定取消14日至17日的全部課堂，職業訓練局所有院校則取消14日所有課堂及考試。港大也宣布本週停課。

▲▼11月12日香港中文大學衝突。（圖／路透）

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