時力不分區「嬌點」…正妹女獸醫　「只有他們願陪我看動物受的痛苦」

▲女獸醫關心羚列時代力量不分區第6名。（合成圖／翻攝關心羚臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

時代力量12日公布不分區立委名單，除了備受矚目的「立院戰神」黃國昌、「小燈泡」媽媽王婉諭受到矚目之外，還有一位「正妹女獸醫」關心羚成為本次名單的亮點。

關心羚確定列入時代力量不分區名單後，不少網友湧入臉書留言替他加油打氣。關心羚也在臉書發文透露加入時代力量的原因，「因爲，只有他們聽到我的聲音，願意陪我去看，我看到的動物受的痛苦。」

黃國昌上月18日在關心羚的陪同下，到桃園巡署新成立的偵搜犬隊，關心狗狗，他得知大型犬住在這麼狹小的運輸箱，已經好一陣子，覺得非常不ok，事後也瞭解海巡署已籌劃興建犬舍，也要求掌握資源的高官，請提供給狗狗們最起碼的住宿空間。

批上時代力量戰袍後的關心羚以「獸醫師誓詞」展現決心，「我願為改善人類與動物之間的關係，促進社會的和諧與保護環境而努力;並盡我的力量維護獸醫學的榮譽和高尚的傳統；我將本諸我的良心、尊嚴、職業道德，以及專業倫理從事我的工作。」

關心羚表示，在醫療的時候，你可以扭曲我身為醫生講的話，可以汙辱我，甚至無中生有，但是你完全無法改變的是，我對動物的心，如我畢業那天所下的宣誓，從未改變。

關心羚提到最初進入國會的目標，推動工作犬福利、獸醫用藥權、寵物友善及飼主責任，但是，只要能讓一群維護公平正義的人進入國會，我們可以做的更多，「我是新的時代力量～加油！」

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