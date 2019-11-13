被藍營批「如何見蔣經國？」　親民黨嗆「情緒勒索」：來比不分區名單





▲宋楚瑜五度參選總統。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨13日針對親民黨主席宋楚瑜宣布參選表示，請宋楚瑜思量當選機率，此舉是否有暗助蔡英文連任之虞？讓蔡英文連任，百年後如何見蔣經國？對此，親民黨13日晚間以新聞稿方式回應，國民黨總統參選人韓國瑜日前才說對宋楚瑜參選表達尊重，怎麼宋楚瑜一宣布參選後，國民黨就變臉了？希望大家別被情緒勒索，請國民黨一起來比不分區名單、比政見。

針對國民黨13日表示，宋楚瑜宣布參選是「以小私害大公，如何見蔣經國？」親民黨13日晚間以「開開心心投票 不要再被情緒勒索」新聞稿回應，「我們可以理解國民黨朋友對於宋主席參選所帶來的心理衝擊，但我們希望大家在這次的選舉中不要再被情緒勒索，所以請國民黨的朋友，一起來比不分區的名單，比政見。」

親民黨指出，韓國瑜日前接受專訪才表示，宋楚瑜「在台灣政壇真的是非常優質、可以說是非常棒的行政長才」，並對宋楚瑜參選表達尊重。為何宋楚瑜一宣布參選，國民黨就變臉？「但，我們選擇笑臉相迎，不會計較。競選活動只剩下兩個月，會完整向社會大衆報告親民黨對台灣的期待！」

最後，親民黨說，台灣是自由民主的國家，親民黨尊重每個人的言論自由，也希望國民黨能尊重每一位候選人的參選自由。國民黨這樣的發言實在和民主政治的精神相差甚遠。

其他人也看了這些

►全文／宋楚瑜的「終局之戰」：我準備了44年 期待扮演獨孤求敗

►全文／「當時我還勸宋楚瑜不要選」 余湘：我們是台灣人也是中國人

►宋楚瑜：親民黨不分區名單會有郭台銘的影子

更多熱門新聞...

►「含淚投票是自虐行為」 宋楚瑜籲：別陷於藍綠情緒勒索之下

►「郭台銘退選讓我輾轉難眠」 宋楚瑜：9月17日動念參選總統

►宋楚瑜力推修法 「政黨票得票門檻5％降到3％」

►超越藍綠，就靠她了