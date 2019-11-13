總統登記連署「8組人通通失敗」！28萬達標…統一黨主席僅交71份





▲總統獨立連署8組參選人僅「統一黨」主席交67份連署書。（圖／翻攝自中國紅色統一黨FB、ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

2020大選總統參選人提交連署書2日截止，根據中選會13日公布的結果，除了中國紅色統一黨主席黃榮章、柯振榮1組人選之外，其他7組人皆沒有繳交連署書件；而黃榮章、柯振榮繳交的書件也僅只有71份，與規定要取得約28萬份公民連署書數字有極大落差，等於2020總統大選沒有未獲政黨提名的獨立參選人。

中選會2日表示，108年9月18日公告第15任總統、副總統選舉被連署人名單，共有8組申請為總統、副總統選舉被連署人，分別為黄多玉、張幼薇；藍信祺、胡宗偉；曾坤炳、黃源誠；黃榮章、柯振榮；楊世光、陳麗玲；呂秀蓮、彭百顯；王堯立、江丁威；梅峯、張建富。

到了13日，中選會公布第15任總統、副總統選舉被連署人之連署結果，資料顯示，僅只有黃榮章、柯振榮這一組人馬繳交公民連署書，其他人包括代表喜樂島參選的前副總統呂秀蓮，以及新黨提名總統參選人楊世光都沒有繳交連署資料。

雖然黃榮章、柯振榮1組人選有提出71份連署書件，但由於要成為總統參選人，必須取得28萬384份有效連署書，因此也被中選會評為連署失敗。

另外，要拿回保證金新台幣100萬元，需要取得14萬份有效連署書，由於這8組人馬通通未達標，也代表著8組人都無法取回100萬元保證金。

▼第15任總統、副總統選舉被連署人之連署結果。（圖／中選會提供）