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LINE再改版！新增掃碼捷徑　秒加好友、辨識圖片轉為文字檔、支援翻譯超方便

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▲Line介面。（圖／翻攝自LINE Blog）

▲Line改版介面。（圖／翻攝自LINE Blog）

記者陳心怡／台北報導

常常使用LINE加朋友、Line Pay付款的用戶會發現，掃QR CODE條碼往往需要經過層層關卡，實在很麻煩。用戶的聲音，LINE聽到了，已經優化了內建條碼掃描功能與操作介面，不論是iPhone或Android手機用戶，只要把 LINE 更新到最新版本，會發現介面上方的搜尋框右側位置，多了一個快速掃碼捷徑的小圖，點選後，就能快速啟掃描各種QR Code 條碼。

目前在LINE 的「聊天」頁面、「主頁」，與「TODAY」頁面，這三處上方的右側，都可以看到類似開關的小圖式，這就是新增的掃碼捷徑位置，讓用戶們可以省下以往繁複的操作流程，操作變得更直覺、快速又易懂。

▲Line介面。（圖／翻攝自LINE Blog）

▲掃碼功能在LINE的搜尋框就找的到。（圖／翻攝自LINE Blog）

LINE掃碼捷徑功能，到底可以做哪些事情呢？

1.加好友
可用掃碼捷徑，讓身邊的親朋好友們，快速掃描行動條碼，加入LINE 好友名單，不用再像以前一樣點入層層的系統分類裡面

▲Line介面。（圖／翻攝自LINE Blog）

▲點選「顯示行動條碼」，就可以開啟自己的加好友QR Code給對方掃。（圖／翻攝自LINE Blog）

2. 辨識圖片文字＋翻譯
「辨識圖片中的文字」的功能則可以大大減少打字的麻煩，只要點擊掃碼小圖示，接著對文件中的文字拍照，點擊下方「轉為文字」後，即可看到OCR辨別文字的功能了，輕鬆把紙本或是畫面中的文字轉成數位檔。另外，也可以點選翻譯，出國拍看不懂的菜單，一拍下來按翻譯，就馬上知道菜單的內容了，完全不用再自己一個字一個字的輸入查翻譯。

記者實測，對著名片拍攝，聯絡人公司電話地址與信箱，都完全正確轉為文字檔，對於需要建檔的民眾而言，非常方便。

▲Line介面。（圖／翻攝自LINE Blog）

▲點選「轉為文字」後，拍照，就可以辨識出圖片中的文字！若想看看翻譯，可再點選下面的「翻譯」。（圖／翻攝自LINE Blog）

3. 掃各種行動條碼
使用LINE Pay（或 LINE Pay 一卡通）行動付款時，也可以用掃碼捷徑來掃瞄店家的QR Code小立牌，省時又方便利。

▲Line介面。（圖／翻攝自LINE Blog）

▲掃其他QR Code也沒問題。（圖／翻攝自LINE Blog）

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