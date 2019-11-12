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LINE台灣開發者大會12/4登場　聚焦AI設置15個互動專區

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▲LINE台灣開發者大會12/4登場　聚焦AI設置15個互動專區。（圖／LINE提供）

▲LINE台灣開發者大會12月4日登場。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE宣布將在12月4日舉辦第四屆台灣開發者大會「LINE TAIWAN TECHPULSE 2019」，全天合計11個議程、28位講者、15個交流互動區，今年聚焦AI人工智慧，並關注資訊安全、測試自動化、敏捷開發、新創團隊等領域，邀請總部技術專家與LINE內部團隊分享。

LINE今年在活動現場首度規劃專家交流區，邀請LINE平台專家駐點交流，並首度設置LINE開發團隊交流區，由10組LINE開發團隊成員擔任解說大使，藉此進一步認識LINE服務，還將首度擴大活動規模至1,000位參與者，就從即日起至11月25日開放報名。

為了將AI人工智慧與LINE平台結合，今年大會由LINE平台新創事業暨產品開發部總監陳鴻嘉詳細說明LINE的技術發展藍圖，並由LINE台灣資深開發技術推廣工程師林宜鋒分享最新的LINE平台功能及實際應用，對開發者來說非常實用。

Clova Chatbot Builder是讓開發者可以建立自身業務領域聊天機器人的一項AI服務，今年專題演講特別請到NAVER Clova AI Chatbot AutoML 專家李在元（Jaewon Lee）介紹 Clova Chatbot Builder 的架構，像是如何處理對話情境資料及串接LINE平台，並展示Chatbot Builder的主要功能與應用。

同時邀請到國際級頂尖駭客，目前擔任LINE GrayLab資安研究室的負責人李丞鎮（Beist），不僅是亞洲首位進入世界駭客大賽DEFCON CTF決賽的選手，也在韓國駭客競賽中獲得多次優勝，預計將介紹企業資安團隊的運作模式，並說明企業面臨的資安風險與因應策略。

除了議程之外，這次大會設立五大專家交流區，包括LINE API Expert（LINE 開發者資格認證專家）、BECKS（LINE 官方資安社群）、LINE 新星計畫（LINE 新創團隊育成計畫）、LINE Pay開發團隊、議程講者群，輪番駐點與參與者交流。

此外，今年特別設置10個LINE開發團隊交流區，包括LINE SPOT、LINE TODAY、LINE 購物、LINE 旅遊、LINE MUSIC、LINE QA、LINE UIT、LINE Bank、LINE Data Team、LINE Client Team，都可在這裡認識LINE所推出的服務。

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