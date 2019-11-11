台中正妹求救「房東不准我出門」討2千元房租！機智哥神反誆　本尊傻眼現身

▲「台中正妹」說房東不准她出門。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

「好恐怖的房東，為了兩千塊就囚禁房客」，一名男網友日前收到LINE訊息，乍看之下似乎是個女孩子傳的，她開頭就直求救「哥哥，你可以幫我嗎？」想要跟原PO討兩千元，還說自己被房東囚禁。但仔細一看對話，只見原PO馬上嗅出端倪、從容應對，一番回話讓網友笑噴，「哥哥，你報警後會抓到一票人。」

這位男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出2張LINE訊息截圖，可以看到女方名稱為「wu」，開頭就喊「哥哥」，希望原PO可以幫幫她。只見wu想用情色視訊來賺錢，說自己缺錢繳房租，原PO就反問「直接見面不是更好？」女方馬上回「你要來？」「但房東不讓我出門，我還缺2000」。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲「台中正妹」傳訊給原PO求幫忙。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

不過其實從一開始，原PO就看出對方的伎倆，原來這名女子根本就是詐騙集團，連自拍照都是網路盜圖，男網友就「假聊天、真反誆」對方，悠哉回覆「喔！然後呢」、「告房東妨礙就可以啦」、「妳還可以領到賠償金」、「需要哥哥幫妳爆警嗎？」

這樣一回，對方也束手無策，只能已讀不回。原PO就發文直呼，「好恐怖的房東，為了兩千塊就囚禁房客，她一直已讀不回，廣大的廢友，我是不是要幫他報警？」

▲原來是詐騙集團盜圖當起「台中正妹」，想敲詐原PO一筆啊！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到貼文後，網友紛紛笑噴，「哥哥，你報警後會抓到一票人」、「要買點數的嗎」、「跟他要地址幫他報警，會抓到很多人」、「房東要點數啦！哈哈」、「他是叫你準備好點數給他騙了啦」、「這必須報警」、「房東不讓人出門，真的以為大家都白痴？」

還有人馬上認出自拍照的女子，是知名網購內衣Model兼老闆娘，「盜照啦這是皮老闆」、「盜圖耶！照片是皮皮，人家都當媽咪ㄌ」。貼文甚至意外釣出本尊，留言直呼「用我照片幹嘛！我也是醉了」、「要盜照片也不選新一點的！那張我7年前拍的耶！」本人的回覆讓網友笑說「哇！本尊出來了」、「怎麼有人會現在比七年前年輕～」

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！