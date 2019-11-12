國中少女對性有渴望…猛男讓她「抓欄杆、撕床單」　關鍵對話讓家長告不成

▲男女情投意合約砲最後卻搞出人命。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子想脫單，經友人介紹後結識外表美艷成熟的15歲少女，雙方加LINE聊個沒完，只因文字和貼圖就能互相吸引，甚至渴望結合在一起，因此兩人相約見面壞壞，男子使力衝撞讓少女「抓欄杆、撕床單」，但過程疑未戴套，蝌蚪悄悄流出導致懷孕，事後少女家長火大提告。

處分指出，吳姓男子於2018年8月間，經朋友介紹結識少女，後來聊LINE得知少女有在約砲，因此約她到板橋的家中進一步探索身體的奧秘，但一不小心導致懷孕的結果，少女家長得知狀況後報警，並控告吳男涉犯與14歲以上未滿16歲女子性交罪。

吳男攤開兩人聊天記錄表示，相處期間根本沒和少女聊到有關年紀、畢業學校等話題，只是知道對方有在約砲，而約她到家裡嘿咻而已；單從外表、床上技巧來看，難以判斷少女實際年齡。

少女也證稱，雙方都是在聊日常生活，因此她沒特別提過自己的年紀，也不曉得吳男是否知道她才國中畢業。還記得約砲當天因為肚子餓，吳男剛好要約（砲）跟請吃飯，想說可以飽餐一頓才赴約。



檢方認為，少女國中畢業就沒再升學，因此和吳男聊天、通話並不限於放學後的時間，而雙方的對話紀錄都沒提過少女的年紀，加上少女的舉止和裝扮較為成熟，和已滿16歲的女性沒什麼不同，無證據證明吳男明知少女未滿16歲還和她上床，因此不起訴。

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▼兩人愛愛沒戴套，過程舒服卻要面對懷孕的結果，少女家長火大提告，檢方根據對話記錄，判斷男子不知道對方才15歲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）