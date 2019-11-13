北宜直鐵＆高鐵一直都是二選一　林佳龍回嗆柯P「鬼扯說」

▲▼交通部長林佳龍13日在宜蘭回嗆柯P「鬼扯說」。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

基隆輕軌、北宜直鐵、高鐵延伸宜蘭等案交通部都要做，台北市長柯文哲曾轟怎麼做得了？合起來就是鬼扯！交通部長林佳龍13日在宜蘭回嗆說，高鐵延伸宜蘭與北宜直鐵一直都是二選一，柯市長的命題不存在。

立院交通委員會13日赴宜蘭考察交通設施與未來交通規劃，並邀請交通部長林佳龍、政次黃玉霖等官員同行，考察國五蘇澳銜接蘇花改、高鐵延伸宜蘭等建設項目。

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有關柯P「鬼扯說」，林佳龍也表示，會請交通部政務次長黃玉霖與鐵道局拜訪柯市長說明。

林佳龍指出，交通部致力以國土整體規劃及均衡區域發展為目標，打造一條完整且環保的鐵公路路網。所以，高鐵延伸宜蘭、延伸屏東都是銜接東、西部交通的重要銜接點，不只是地方關注的建設而已。

他以考察宜蘭為例，不僅高鐵延伸宜蘭是中央議題，包含縣內的鐵路高架化議題，不應該任由地方自行爭取，因為地方政府常因規劃能力不足，致使鐵路高架化延宕。是以，中央應負起更多責任，幫助地方政府解決問題；所以，像是嘉義縣、彰化縣都是在這樣的狀況下，由中央與地方一起通力合作，解決問題，促成縣內鐵路高架化如期推動。

同樣的，交通部也願意與宜蘭一同努力解決問題。林佳龍說，未來的宜蘭將打造三鐵共構，並且完成宜花東地區的鐵路提速。他舉自己是台中人為例，高鐵延伸宜蘭，未來就能從台中搭高鐵到宜蘭，然後以宜蘭作為中繼站，再搭快鐵至花東遊玩，這樣就實現「西部高鐵；東部快鐵」計畫。同時，公路網也不會缺少宜花東這一塊，讓國五順利延伸至蘇花改，讓東部居民有一條安全回家又便捷的路。

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