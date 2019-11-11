　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

李佳芬稱「住雲林才知道被看不起」　故鄉雲林的林佳龍說話了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼李佳芬「雲林人說」惹議，交通部長林佳龍回應。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲李佳芬「雲林人說」惹議，交通部長林佳龍回應，不覺得做雲林人有任何羞愧。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

韓國瑜夫人李佳芬10日出席新北雲林同鄉會餐敘，說出「雲林曾是最窮的地方，只有待過雲林的人，咱才知道那種被看不起的心情」，引發爭議。故鄉為雲林的交通部長林佳龍說，他一直以故鄉為榮，不會覺得做一個雲林人有任何羞愧的地方，會以雲林人奮鬥的個性，持續發揚。

請繼續往下閱讀...

李佳芬昨出席活動拜票時的「雲林人說」被挨轟歧視，故鄉來自雲林縣麥寮的林佳龍上午出席立法院交通委員會回應，他一直以故鄉為榮，雲林人非常奮發向上，很多都是在台灣各地奮鬥，大家也是有情有義、彼此互助。

▲▼林佳龍接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

▲林佳龍說，一直不會覺得做一個雲林人有任何羞愧的地方，也以父母親給了很好的傳承為榮。（圖／記者徐斌慎攝）

林佳龍說，雲林人有奮鬥的個性，也很多成功的人，他一直不會覺得做一個雲林人有任何羞愧的地方，也以父母親給了很好的傳承為榮，後續會發揚雲林精神。他昨第一時間也在臉書PO文強調，他的故鄉是雲林縣麥寮鄉，雖然之後一直與父母在外縣市打拼，但無論天涯海角，一直以身為雲林人為榮，珍惜父母親傳給了他奮發向上、情義互助、不卑不亢的良善基因，也從不會因為自己出生的地方自怨自艾。

▲▼蔡英文、洪慈庸神岡聯合競總成立，賴清德、林佳龍到場力挺。（圖／洪慈庸競總提供）

▲洪慈庸選情告急？林佳龍說，大家都全力以赴，他很祝福。（圖／洪慈庸競總提供）

對於愛將卓冠廷宣布辭去交通部職務，返回台中全心投入輔選妻子洪慈庸連任立委，林佳龍上午也表示，夫妻同心，卓冠廷辭官去輔選，我們給予祝福。被問及洪是否選情告急？他回應，對一個四年一次的選舉來講，選情很激烈，大家都是全力以赴，因此他都祝福。

ET快訊
銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」
12強／台墨大戰先發名單！王柏融重回第3棒　郭嚴文首度出賽
師生戀變滅門血案！熊熊月租8000住凶宅　房東叮囑：這扇門別
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

柯文哲轟北宜直鐵、高鐵都做是鬼扯　林佳龍駁：他誤會了！是二選一

李佳芬稱「住雲林才知道被看不起」　故鄉雲林的林佳龍說話了

打造無毒廚房！使用不沾鍋切記5重點　清潔劑也要留心

新竹以北新低溫！淡水14.7度「變天時間曝光」　吳德榮：觀察擾動何時成颱

「誰的遺照放在門口！」開店驚見詭異箱子　她探頭一看崩潰

一周3變天！中部以北15°C冷3天　東北風再增強「V型降溫」轉雨濕涼

台女赴日打工擺爛「一周閃辭」！旅店經理氣哭　丟臉到日本

北海岸打卡新熱點　石門「山溪觀海平台」台灣藍鵲打卡紅框...超吸睛

「暫時不再見」書香惜別　新北市圖新店分館期待2020年再相會

一芳水果茶關30店、損失5000萬　柯梓凱：一夜間從創業家變賣國賊

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

傑哥不要！明星海龜製造假車禍　 摸到秒噴30萬...潛水客抱胸自保

違停遭勸離！心虛拒盤查開車逃　毒蟲踩油門撞員警怒嗆：開槍啊

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

主子修指甲被套「防毒面具」超無奈　反抗無效...歪頭開掌：都給你剪啦

調皮汪幫「開箱」姐心愛眼影盤 她崩潰吼：白癡哦這很難買欸QQ

柯文哲轟北宜直鐵、高鐵都做是鬼扯　林佳龍駁：他誤會了！是二選一

李佳芬稱「住雲林才知道被看不起」　故鄉雲林的林佳龍說話了

打造無毒廚房！使用不沾鍋切記5重點　清潔劑也要留心

新竹以北新低溫！淡水14.7度「變天時間曝光」　吳德榮：觀察擾動何時成颱

「誰的遺照放在門口！」開店驚見詭異箱子　她探頭一看崩潰

一周3變天！中部以北15°C冷3天　東北風再增強「V型降溫」轉雨濕涼

台女赴日打工擺爛「一周閃辭」！旅店經理氣哭　丟臉到日本

北海岸打卡新熱點　石門「山溪觀海平台」台灣藍鵲打卡紅框...超吸睛

「暫時不再見」書香惜別　新北市圖新店分館期待2020年再相會

一芳水果茶關30店、損失5000萬　柯梓凱：一夜間從創業家變賣國賊

傳北部黑道擠入藍不分區名單　吳敦義：我不會隨便找不適當的人

「韓張配」確定！副手上演「閣揆對決」　「蔡賴配」本週登場

雙11主戰場今報到　五大電信優惠都在這

影／港警掏真槍擊中2青年！傷者當場倒地濺血…目擊者「還原火爆過程」氣炸

一提IZ*ONE、X1就被說「造假團」　成員精神受折磨：沒辦法繼續了，希望解散…

12強／張奕先發抗韓？　洪總：場邊觀察再看看

周錫瑋語中評：韓張配能爭取知識藍經濟藍　是強+強組合

直擊／ARASHI嵐旋風抵台見粉絲！透露「明年有演唱會計畫」

韓國瑜、張善政互補性高　吳敦義：我非常非常贊成！

車內總有股臭味怎麼辦？善用活性炭、臭氧機讓你享受清新乘車環境

生活熱門新聞

買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約

一芳水果關30店：不放棄台灣市場

公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

台女赴日打工擺爛　旅店經理氣哭

開店驚見詭異箱子　她一看嚇壞：誰的遺照

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

一周3變天！北台15°C冷3天V型降溫

今晨淡水14.7度變天時間曝　吳德榮：觀察擾動何時成颱

買死過人中古屋「一開門滿精彩」　地基主說話樣貌曝

40人吃3060！去零頭被拒「我宮廟總幹事」

鵝子尿床！人夫「到楊梅七百」客家人笑翻

存3527枚50元！被虧一堆假幣結果出爐

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

更多熱門

相關新聞

柯文哲「鬼扯說」　林佳龍回應了　

柯文哲「鬼扯說」　林佳龍回應了　

台北市長柯文哲10日到三重輔選時稱，基隆輕軌、北宜直鐵和高鐵延伸宜蘭都要做，怎麼做得了？合起來就是鬼扯。對此，交通部長林佳龍回應，北宜直鐵跟高鐵是二選一，這個命題不存在，但建議要用同理心看待，交通平權不分城鄉南北。

李佳芬引《民法》轟教育　一翻法典糗了

李佳芬引《民法》轟教育　一翻法典糗了

卓冠廷請辭　全力輔選洪慈庸連任

卓冠廷請辭　全力輔選洪慈庸連任

李佳芬談教育：1450的問題短時間內沒辦法矯正

李佳芬談教育：1450的問題短時間內沒辦法矯正

母語在家學？他台客英三語打臉李佳芬

母語在家學？他台客英三語打臉李佳芬

關鍵字：

雲林人李佳芬林佳龍交通部長

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

米砂宣布退出網紅界！哭訴：除了死掉不知道該怎麼辦

米砂認「為孫安佐墮胎」！狄鶯無奈回應

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

台北男陽台抽菸　隔壁孕婦氣炸求償10萬

買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約

李佳芬引《民法》轟教育　一翻法典糗了

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

波比跳5個月　肥肚男練出6塊腹肌

進門就上鎖　女外送員巧回才脫身

3屍案「死者最後講電話對象曝」　同事：她常累到打瞌睡

一芳水果關30店：不放棄台灣市場

Ailee看Amber喇舌「超真實傻眼反應」

姜漢娜：我分手了！韓網留言整排王大陸

更多

最夯影音

更多
不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》
15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面