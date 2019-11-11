李佳芬稱「住雲林才知道被看不起」　故鄉雲林的林佳龍說話了

▲李佳芬「雲林人說」惹議，交通部長林佳龍回應，不覺得做雲林人有任何羞愧。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

韓國瑜夫人李佳芬10日出席新北雲林同鄉會餐敘，說出「雲林曾是最窮的地方，只有待過雲林的人，咱才知道那種被看不起的心情」，引發爭議。故鄉為雲林的交通部長林佳龍說，他一直以故鄉為榮，不會覺得做一個雲林人有任何羞愧的地方，會以雲林人奮鬥的個性，持續發揚。

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李佳芬昨出席活動拜票時的「雲林人說」被挨轟歧視，故鄉來自雲林縣麥寮的林佳龍上午出席立法院交通委員會回應，他一直以故鄉為榮，雲林人非常奮發向上，很多都是在台灣各地奮鬥，大家也是有情有義、彼此互助。

▲林佳龍說，一直不會覺得做一個雲林人有任何羞愧的地方，也以父母親給了很好的傳承為榮。（圖／記者徐斌慎攝）

林佳龍說，雲林人有奮鬥的個性，也很多成功的人，他一直不會覺得做一個雲林人有任何羞愧的地方，也以父母親給了很好的傳承為榮，後續會發揚雲林精神。他昨第一時間也在臉書PO文強調，他的故鄉是雲林縣麥寮鄉，雖然之後一直與父母在外縣市打拼，但無論天涯海角，一直以身為雲林人為榮，珍惜父母親傳給了他奮發向上、情義互助、不卑不亢的良善基因，也從不會因為自己出生的地方自怨自艾。

▲洪慈庸選情告急？林佳龍說，大家都全力以赴，他很祝福。（圖／洪慈庸競總提供）

對於愛將卓冠廷宣布辭去交通部職務，返回台中全心投入輔選妻子洪慈庸連任立委，林佳龍上午也表示，夫妻同心，卓冠廷辭官去輔選，我們給予祝福。被問及洪是否選情告急？他回應，對一個四年一次的選舉來講，選情很激烈，大家都是全力以赴，因此他都祝福。