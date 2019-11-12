塔台英雄李宏鳴43歲病逝　航迷不捨哀悼：我的航管啟蒙老師...

▲塔台英雄李宏鳴（右一）因病早逝，讓不少航迷不捨。（圖／翻攝自李宏鳴臉書）

記者賴文萱／台北報導

在民航局飛航服務總台工作19年的主任管制員李宏鳴，因過去經營「守護天空的隱形人」部落格分享航管知識及飛航管制員的日常，是許多航空迷熟知的人物。不過被暱稱為「Ming大」的他，11日晚間傳出因多重癌導致心肺衰竭消息，年僅43歲病逝，讓航空迷紛紛不捨哀悼「感謝我的航管啟蒙老師，R.I.P」。

李宏鳴病逝消息昨晚在網路上傳出，不少航空迷哀悼表示，「R.I.P. 因為他我才愛上航管 教官一路好走」、「太震驚了…他的blog給了我很多幫助…RIP」、「ming大RIP，你是很多人的航管啟蒙者。謝謝」、「好震驚！我的航空知識都是來自於他」、「嗚嗚我的啟蒙者 Ming大一路好走 RIP」、「他是台灣民航專業領域與業餘愛好者之間很重要的橋樑」。

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▲李宏鳴曾擔任交通部長林佳龍的一日塔台管制員老師。（圖／交通部提供）

交通部長林佳龍12日下午將視察桃園機場新塔台並宣布啟用日期，他先前特地拍攝的「阿龍一日塔台管制員」影片，李宏鳴在片中有現身擔任一日老師，指導相關學科、塔台工作內容及航空對話術語等知識。林佳龍日前也曾帶著影片前往病房探視，可惜等不及影片首播，就不幸病逝。

▲林佳龍日前曾帶一日塔台管制員的影片前往探視李宏鳴。（圖／翻攝自李宏鳴哥哥臉書）

飛航管制員可說是守護飛安的「藏鏡人」，是任何一趟旅程中都不可或缺的角色，從航機飛航前的準備、起飛、巡航、降落，都需要管制員的協助，但相較空服員、地勤，管制員的工作內容較不被外界熟知。

過去李宏鳴就經常在「守護天空的隱形人」部落格分享航管專業知識，不少航空迷都是透過他的文章更加認識航管作業。事實上，飛航管制員的工作內容需要隨時掌握空中、地面的任何狀況，確定隔離是否足夠、飛機起降時跑道是否淨空、落地後要走哪條路？這些諸多細節，管制員都需在很短的時間內做出判斷，工作相當具有挑戰性。

▲李宏鳴說，航空管制員是團隊合作，雖然壓力大，但大家會互相幫忙，很喜歡這樣的工作氣氛。（圖／交通部提供）

李宏鳴過去曾指出，管制員是看天吃飯的工作，若因天氣偏航（例如避開雷雨區），需須在顧慮禁航區的前提下即時規劃出最佳航路。在各種突發狀況，如飛鳥等外物入侵機場、飛機故障、乘客突發狀況等，都必須快速重組秩序。

但就是因為航空管制員是團隊合作，李宏鳴說，大家會互相幫忙，雖然壓力大但表現都很沉著，因此有著很不同的成就感，他很喜歡這樣的工作氣氛。

►「時間對我們來說完全沒用！」