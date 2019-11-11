南方澳斷橋懲處名單下周出爐！　行政調查報告1個月內完成

▲南方澳斷橋事發逾1個月，但懲處名單尚未出爐。（圖／記者游芳男攝）

記者賴文萱／台北報導

南方澳斷橋事故至今已逾1個月，但懲處名單遲遲未出爐。立委鄭寶清11日上午在立法院交通委員會質詢，港務公司董事長、交通部政次黃玉霖表示，內部已經進行兩次會議，預計下周之前，就會有懲處名單，經交通部確認後，會向社會大眾報告。另外，交通部長林佳龍也強調，會要求懲處溯及既往，行政調查報告預計1個月內可以完成。

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▲鄭寶清質詢南方澳斷橋懲處何時能出爐？交通部回應，下周前就會有名單。（圖／鄭寶清辦公室提供）

至於台鐵豐原站試辦「智慧型影像監控系統」，但外界對人臉辨識系統仍有疑慮，鄭寶清質疑，當時系統建置花費2588萬，對功能是否有進行討論？林佳龍表示，當時參考許多國外車站的經驗，系統的大數據資料庫可以幫助改善服務，監控系統的狀況也可以依據人潮的移動、聲音來做緊急應對，不過因民眾仍有疑慮，目前已確定停用。

▲林佳龍說，台鐵豐原站試辦「智慧型影像監控系統」中的人臉辨識功能，因民眾有疑慮，目前已停用。（圖／記者徐斌慎攝）

另外，今天有媒體報導，中國大陸雖然祭限台令，但今年來台旅客仍估可超過1182萬人，各航空公司整體航班比去年成長4.5%，尤其韓國、歐洲線增加超過25%。林佳龍對此表示，中國長期以來一直對出境的觀光客有控制，一方便是要以此當作籌碼，另一方面也擔憂他們的人民到其他國家會對內部政治造成影響。

林佳龍說，雖然9月之後陸客來台人數有下跌，但飛機改飛東南亞、日韓，這對航空公司來說班次反而增加，損失的是中國的航空「載謀郎」，對台灣航空公司沒有影響。

▲大陸限台令失靈，今年來台旅客仍估可超過1182萬人。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

鄭寶清則指，為因應陸客不來，政府以多項補貼來擴大國旅內需，但這並非長久之計，仍然需要盡快推動組織改造，將觀光局升格為觀光署，不只人員能立即到位，也能參與政策面決策。林佳龍表示同意，目前組織法已經送至司法法制委員會，會再繼續全力推動。

最後，台鐵256次太魯閣自強號11/8集電弓斷落纏繞電車線，砸壞駕駛艙玻璃且起火燒焦，鄭寶清要求針對事故盡快檢討，如果是設計上有問題，要盡快修正，確保往後不再發生。