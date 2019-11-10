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「讓台中再贏一次！」　卓冠廷請辭全力輔選洪慈庸連任

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▲▼卓冠廷辭去交通部職務，全力輔選洪慈庸連任立委。（圖／翻攝臉書）

▲卓冠廷宣布辭去交通部職務，全力輔選洪慈庸連任立委。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

無黨籍立法委員洪慈庸力搏連任，交通部長林佳龍愛將卓冠廷10日在臉書宣布將辭去交通部職務、回台中全心協助老婆慈庸連任立委。長達1920字的文中，卓冠廷也細數慈庸從當選立委後的點滴與不捨，接下近300件軍事相關陳情案及問政成績，忙碌公務卻少有時間陪伴愛女小鹿，他決定善盡人夫及為人父親責任，希望大家給慈庸力量，打贏這場硬仗，讓台中再贏一次！

卓冠廷10日傍晚在粉絲專頁發文，宣布明日將辭去交通部職務，回台中全心投入輔選妻子洪慈庸連任立委。以下為臉書全文：

向各位關心慈庸的朋友們報告，冠廷明日起正式辭去交通部的職務，返回台中，全心投入輔選慈庸連任立委。

這個決定並不突然，但因為不及向關心我的朋友報告，可能讓各位不免訝異，麻煩給我一點時間，聽我說說這幾年的觀察跟感受。

跟慈庸結婚兩年多來，其實，對於慈庸，我有許多不捨跟愧疚。慈庸是女性政治工作者，到了適婚年齡，結婚、生子，是再自然不過的事情。很多立委在任內生小孩，得到滿滿的祝福。當然，不少人祝福慈庸，但卻也有人拿來訕笑及羞辱慈庸。

有時候我會想，如果我不要出現，慈庸會不會在政治上走得更好？這兩年多來，也有些人覺得，慈庸是不是得到很多我的幫忙？但事實上，我在台中市政府任內，經歷林市長連任苦戰，而後到交通部服務，因為公務繁忙，實在沒能好好協助辛苦的太太。

慈庸這次連任，大家都知道，非常艱辛，身為她的先生，我辭官回家，幫忙她握每一雙手，幫忙她跟大家爭取支持，是我必須要做的事情。

慈庸在立法院的表現，客觀上的問政成績有目共睹，然而她想多看看小孩時，卻只能在跑行程的小空檔，抽空跑回家跟小鹿玩幾分鐘。

這三年多來，她幾乎每天是5點多起床，晚上忙到10點多回家。每天20幾個行程，是稀鬆平常的事，而我也因為工作關係，應酬也多，我們實在是聚少離多。有時候幾個月一次，我跟她晚上剛好有空檔，一起聚聚吃個晚餐，就已經是非常開心的事。

我們從來沒有因此自怨自憐，因為這是從事公眾事務工作應該有的覺悟，既然受人民託付，我們要把握每一分鐘，為大家服務。

前一陣子，慈庸在募款餐會，有談到他決定參選的過程。事實上，一開始，慈庸真的有點猶豫是不是要競選連任，因為她從來不是眷戀權位的人。我記得，那天是半夜，睡到一半，慈庸突然把我叫醒，她說她決定參選連任，「我怎麼能讓女兒她們這個世代的台灣人，活在這樣的人（指韓國瑜）治理的台灣？」當下我又再次被慈庸感動了，我告訴他，無論她做什麼決定，我都會支持她。

曾擔任過幾年國會助理的我，慈庸的努力我是看在眼裡的，也相信可以很客觀跟大家推薦，為什麼她是值得託付的立委。

我看見，慈庸處理陳情及選民服務的成績，這三年多來，她一共處理了接近300件的軍事相關陳情案；有在國會經驗的助理或媒體朋友們都知道，軍事陳情案很複雜繁瑣，多數當事人也不願曝光，處理的績效相當受限，導致立委辦公室跟助理很少人願意著力在此。然而，慈庸深知自己的使命，國會辦公室團隊把軍事相關陳情人視如自己的家人，幾乎是照單全收。這些日子以來，國會盛傳一句話，「軍事陳情案全部轉給洪慈庸辦公室就好了」，甚至也不乏有國民黨立委轉來的案子。

這些事情不足為外人道矣，但卻有人為了政治利益，不斷放話「慈庸不做選民服務」。如果硬要說，我承認，慈庸就是不處理標案、不處理工程、不處理這類濫用立委職權涉及不當利益的「服務」。

在法案上，因為慈庸的堅持，她在2018年6月促成《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案三讀通過，讓服志願役的軍官士官，在不適應或另有生涯規劃時，可循正規且合理的管道退場。她也常告訴我，《軍冤條例》還沒有完成，只有這個條例修法通過，才能夠對台灣過去數十年軍中可疑的冤案事件重啟調查，真正落實軍中轉型正義。慈庸從來沒有忘記大家託付給她的責任。

在質詢跟問政上，慈庸的成績有目共睹。她一開始是時代力量黨籍，而後改為無黨籍，在立法院參與的委員會，雖然都只能靠抽籤決定，前後共待過四個委員會，卻很不簡單地，包含一次黨團幹部在內，獲公民團體評鑑為五次的「優秀立委」。

地方建設上，慈庸不到四年內，爭取到過去幾十年在潭子、大雅、神岡、后里「想都不敢想，怎樣都爭取不到」的建設。在后里，她爭取到衛福部豐原醫院在設院；在神岡，她爭取到神岡國中升格完全中學 ；在大雅，除了國道1號連接台74線今年底動工，國道1號后里到大雅的壅塞路段也即將要拓寬，也爭取到好幾百億升格清泉崗為台中國際機場的計畫。在潭子，等了8年的潭興立體停車場跟福貴路打通至中山路，也終於爭取到了

然而，這幾年來，部分人士對慈庸非常惡毒的抹黑及謾罵，從來沒有停過，隨著選舉接近，更是變本加厲。身為她的先生，沒能為她多做些什麼。當我偶而為她抱不平時，她總說，我們年輕人從事公眾事務，就是要顯示我們努力的價值，我們就是要改變這樣的文化。

去年選舉，林佳龍市長未能順利連任，而新的市府團隊表現也不如民眾預期，「台中不能再輸一次」，是我這一年來常常聽到地方的民眾鼓勵慈庸的一句話。

以前，我的家，是在出生和成長的新北市鶯歌。如今，家人在哪，哪裡就是家。慈庸和女兒都在台中、在后里。這個時刻，我有責任回家，善盡為人丈夫及為人父親的責任。很謝謝佳龍部長的支持，在我向他提出辭呈後，支持我的決定。

我希望，大家都能給慈庸力量，讓我們一起打贏這場硬仗。

我們一起讓台中再贏一次！

修圖修到厭世！這款CP值很可以

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