矮小性侵慣犯路邊小解翻牆行竊變性侵　重判10年半

▲性侵慣犯徐春華，又潛入住宅持刀性侵女子，二審重判10年半。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾犯下多起性侵案件的慣犯徐春華，今年5月間深夜在台北市內湖區的巷子內小解，發現一旁民宅窗戶未鎖，竟翻牆入內，意圖行竊；結果發現屋內有一名女子獨睡，徐男持刀威脅，性侵得逞。一審將他重判10年半，案經上訴，高等法院13日二審也維持10年半的刑期。可上訴。

現年55歲、身高不到165公分的徐春華，曾犯下多起性侵前科。1984年首度性侵遭逮，入獄4年3月，1988年出獄後，隔年又犯性侵案遭判刑8年；1997年再出獄後，2個月後又連續犯下性侵案遭逮，重判10年並強制治療、強制工作，這次到2013年出獄，但出獄一個月後，又再犯案被逮，這次判刑6年4月，直到2018年3月才出獄。但出獄後2個月內，又犯下本案。

其中本案判決指出，徐男今年5月1日晚間至2日凌晨，騎乘機車到內湖區內湖路3段金瑞公園停車，閒晃1個多小時後，轉入一旁防火巷內小解。抬頭一看，發現2樓住戶後方陽臺窗戶並未上鎖，徐男萌生竊意，爬上1樓屋頂後，拆卸2樓的紗窗，潛入屋內，經過廚房時，順手將菜刀插進褲袋內。

徐男發現屋內僅一名女子獨睡，心生歹念，右手蓋住女子眼睛、左手摀住女子嘴巴，並將菜刀放置於女子身旁，脅迫說：不要叫，配合就不會傷害女子。女子掙扎反抗之際，遭菜刀劃傷左手，因而心生畏懼不再抵抗，徐男性侵得逞。被害人報警，警方調閱監視器畫面，迅速查出徐男犯案，將他逮捕，檢方提起公訴。

一審法院將徐男依照「加重強制性交罪」，重判10年半。案經上訴，高等法院審理時，徐男坦承不諱，全案於13日二審宣判，高院駁回上訴，仍重判他10年半。徐男還押時，見到記者拍照隨即以手銬遮臉，面對記者詢問為何一再犯案？皆不願回答。