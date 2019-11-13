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妻子安胎死！教授花百萬冰屍14年盼洗冤　醫師無罪確定

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▲▼ 示意圖,社會,屍體,醫院,兇殺,謀殺,憤怒,刀,血,犯罪,殘酷,危險,黑暗,死亡,跟蹤,白布（圖／123RF）

▲教授徐晉元將妻子屍體冰凍14年，只求真相大白。此為示意圖，與當事人無關。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高雄應用科技大學教授徐晉元夫婦，因不孕而找上健新醫院名醫林政君做試管嬰兒，徐晉元的妻子2005年10月植入胚胎，但隔月就因下體出血，回診後不治身亡。徐晉元告林政君等3醫師涉嫌業務過失致死，為了避免證據流失，徐晉元還將妻子屍體冰凍在殯儀館中，至今14年仍未下葬。最高法院審理後，13日採信更一審見解，判決醫師無罪確定。

判決指出，徐晉元夫婦1999年結婚，到了2005年時，因2人均年過四十，不易受孕，遍訪名醫後，找上不孕症名醫、健新醫院副院長林政君。林政君在當年10月12日，為徐晉元妻子陳姓婦人植入「2個」胚胎後住院觀察，2個禮拜後，確認她懷孕出院，但卻未詳細檢查有無子宮外孕，10月26日讓陳婦出院。

但隔月5日和7日，陳婦陰道出血二度就診治療，醫生楊永裕、林文傑均未發現子宮外孕，僅打針、開藥治療。9日上午，陳婦出現抽筋、牙關緊閉、大小便失禁等症狀，並數次失去意識，被送到高醫醫院急救，下午2點多就宣告急救無效。徐晉元不滿，對林政君等3名醫師提出業務過失致死的告訴，由於擔心屍體上的證據下葬後流失，徐晉元將妻子的屍體冷凍在殯儀館中，希望真相大白。

林政君3名醫師一審無罪，上訴二審後，二審改認定林政君有罪，處有期徒刑5月，得易科罰金。案經最高法院審理後，先將其餘2名醫師判決無罪確定，並將林政君部分撤銷發回。高雄高分院更一審審理後，又改判林政君無罪，全案再經最高法院審理，13日駁回上訴，林政君也無罪確定。

據悉徐晉元的妻子仍冰存在高雄市立殯儀館中，仍未下葬，至今剛滿14年。而徐晉元認為自己飽受冤屈，在真相大白前不願支付冷凍費用，行政執行署曾在2016年間追討他積欠的64萬餘元冷凍費用。初步估計，徐晉元冷凍妻子屍體14年的費用，已經超過一百萬元。

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